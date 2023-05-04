Артисты Губернского театра выступили с концертом для военнослужащих ВС РФ

В Центральном Доме Российской Армии в рамках проекта «В кругу друзей» с концертом, посвященным 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступили артисты Московского Губернского театра.
Под аккомпанемент Губернаторского оркестра Московской области артисты театра исполнили популярные песни отечественных композиторов и поэтов, звучавшие в разные годы прошлого столетия. В финале концерта символично прозвучал марш «Прощание славянки».
Губернский театр не впервые участвует в проекте ЦДРА «В кругу друзей». В этом году, в канун Дня защитника Отечества он организовал для военных зрителей шефский показ спектакля «Высоцкий. Рождение легенды». Целевые мероприятия «В кругу друзей» проводятся Центральным Домом Российской Армии уже более 20 лет. Благодаря им, ежегодно более 5000 военнослужащих и членов их семей посещают столичные театры и концертные площадки.artmoskovia.ru.
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