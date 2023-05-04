Премьера драмы «Звезды в полдень» Клер Дени, получившей Гран-при на 75-м Каннском кинофестивале в KION

В онлайн-кинотеатре KION 5 мая состоится премьера драмы «Звезды в полдень» Клер Дени, получившей Гран-при на 75-м Каннском кинофестивале. Дени — одно из самых громких женских имен в индустрии, она классик современного французского кино. Главные роли в картине исполнили Маргарет Куэлли, Джо Элвин и Бенни Сэфди. Новый полнометражный фильм Клер Дени будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION 5 мая.

Американская журналистка Триш приехала в неспокойную Никарагуа ради репортажа о предстоящих выборах. Она поменяла валюту на местную и оказалась в западне. Редактор газеты, где работает Триш отказывается вывозить девушку из страны, а обратиться за помощью не к кому.

Британец Дэниел тоже прилетел в Никарагуа, чтобы заключить сделку по добыче нефти. Только и он попадает впросак и быстро становится такой же жертвой обстоятельств, как и Триш. Теперь любовники по несчастью ищут способ выбраться из страны, зная, что за ними внимательно следит местная тайная полиция.

Клер Дени — постоянная участница самых престижных смотров. Ее дебют «Шоколад» (1988) показали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. С тех пор она завоевала главную награду в Локарно («Ненетт и Бони»), приз FIPRESCI в Сан-Себастьяне («Высшее общество»), приз за режиссуру в Берлине («С любовью и яростью») и получила многочисленные номинации на других кинофестивалях.

«Звезды в полдень» — пятнадцатый полнометражный фильм Клер Дени, основанный на одноименном романе 1986 года Дениса Джонсона. Премьера картины состоялась на 75-м Каннском кинофестивале, где жюри отметило выдающуюся работу Дени вторым по значимости призом. После ее показали в Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и на других национальных смотрах.

Роли в фильме исполнили Маргарет Куэлли («Уборщица»), Джо Элвин («Фаворитка»), Бенни Сэфди («Лакричная пицца»), Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик») и Ник Романо. Оператор картины Эрик Готье известен своей работой на фильмах «Пепел — самый чистый белый» Цзя Чжанкэ и «В диких условиях» Шона Пенна.

Фильм «Звезды в полдень» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION 5 мая.

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