Арткоммуналка представила резидентов 2021 года

Подмосковье продолжает поддерживать современных художников и писателей. В Коломне действует музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» для художников и писателей, создающих здесь и сейчас новое искусство и новую литературу. Арт-резиденция работает как открытая международная грантовая лаборатория и мастерская круглый год. Здесь жили и работали более 80 авторов из России, Германии, Англии, Румынии, Сербии, Южной Кореи, республики Беларусь.

Сегодня Арткоммуналка объявляет итоги грантового конкурса проектов для реализации в 2021 году. В нём приняли участие 215 авторов: из 35 зарубежных стран и 25 городов России.

По результатам рассмотрения конкурсных заявок Экспертный совет определил пять победителей, получивших право проживания и работы в арт-резиденции в 2021 году и грант на реализацию проекта.

Вячеслав Нестеров (Россия, Москва), проект «Без названия»;

МОК Жолин МОК (Гонконг и Великобритания), проект «Фермерство и собирательство для кинопроизводства»;

Алёна Терешко (Россия, Санкт-Петербург), проект «Игрушечная Коломна»;

Мария Арендт (Россия, Москва), проект «Коломна. Ткань города»;

(Номинация «Литература») Карина Папп (Германия, Берлин), проект «Неместная».

Напомним, что конкурс организован музеем-резиденцией «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» (Коломна, Московская область), Государственным автономным учреждением культуры «Центр культурных инициатив Московской области», Автономной некоммерческой организацией «Коломенский посад» при поддержке Министерства культуры Московской области. В 2021 году Арткоммуналка отмечает своё 10-летие.

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