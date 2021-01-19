Арткоммуналка представила резидентов 2021 года

Подмосковье продолжает поддерживать современных художников и писателей. В Коломне действует музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» для художников и писателей, создающих здесь и сейчас новое искусство и новую литературу. Арт-резиденция работает как открытая международная грантовая лаборатория и мастерская круглый год. Здесь жили и работали более 80 авторов из России, Германии, Англии, Румынии, Сербии, Южной Кореи, республики Беларусь.
Сегодня Арткоммуналка объявляет итоги грантового конкурса проектов для реализации в 2021 году. В нём приняли участие 215 авторов: из 35 зарубежных стран и 25 городов России.
По результатам рассмотрения конкурсных заявок Экспертный совет определил пять победителей, получивших право проживания и работы в арт-резиденции в 2021 году и грант на реализацию проекта.
- Вячеслав Нестеров (Россия, Москва), проект «Без названия»;
- МОК Жолин МОК (Гонконг и Великобритания), проект «Фермерство и собирательство для кинопроизводства»;
- Алёна Терешко (Россия, Санкт-Петербург), проект «Игрушечная Коломна»;
- Мария Арендт (Россия, Москва), проект «Коломна. Ткань города»;
- (Номинация «Литература») Карина Папп (Германия, Берлин), проект «Неместная».
Напомним, что конкурс организован музеем-резиденцией «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» (Коломна, Московская область), Государственным автономным учреждением культуры «Центр культурных инициатив Московской области», Автономной некоммерческой организацией «Коломенский посад» при поддержке Министерства культуры Московской области. В 2021 году Арткоммуналка отмечает своё 10-летие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.