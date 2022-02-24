Arts Square Gallery представляет Выставка Виктора Забуги «Я в Москве» в большом зале Cube.Moscow

Виктор Забуга родился в Башкортостане, жил в Берлине и на Бали, колесил по городам России, бывал в Париже, Амстердаме, Барселоне, Копенгагене (список можно продолжать). В столицу Забуга приезжает с большой выставкой работ «Я в Москве».

Будучи частью ряда современных субкультур (тату, стрит-арт, «инстаграмный художник») Забуга перерос каждую их них. Сегодня любое действие автора превращается в художественный жест и медийное событие. На выставке будут представлены работы, созданные в течение последних лет. Многие из них зритель увидит впервые, в том числе центральную картину экспозиции — двухметровый холст «Sofia & V».

Максимально простые образы в работах автора уживаются с традициями не только модернистского, но и классического искусства. Яркие цвета, как у Матисса и Гогена, примитивистская плоскостность, грубость рисунка встречаются с композицией портретов эпохи Возрождения.

Экспозиция выставки предполагает произвольный порядок осмотра. Выставка работает с 26 февраля по 13 марта 2022 года.

Виктор Забуга. Мать и дитя. 2021

Виктор Забуга. Собака. 2021

Виктор Забуга (р. 1990) — художник, татуировщик, скульптор, музыкант. Создает примитивную живопись с элементами сюрреализма. Совмещает народную тематику с культурной рефлексией. Часто работает с масштабными холстами, яркими цветами, выразительными образами из мифологии и поп-культуры. Выставки проходили в Севкабель порту (2021, 2020), Музее стрит-арта (2021).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.