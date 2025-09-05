Аудиовизуальный режиссёр По Поланко войдёт в состав жюри конкурса «Интервидение» от Венесуэлы

Венесуэльский артист и аудиовизуальный режиссёр По Поланко примет участие в работе Международного профессионального жюри «Интервидения». Имея более 15 лет опыта в индустрии развлечений, он создал узнаваемый личный бренд в урбан-жанре, утвердившись как ключевая фигура в музыкальной индустрии.

Карьера будущего режиссёра началась в сфере аудиовизуального искусства, где он работал графическим дизайнером и создавал обложки для музыкальных альбомов. Значительный прорыв в карьере произошёл благодаря сотрудничеству с певцом Тико El Inmigrante, для которого По Поланко разработал визуальный контент. Это положило начало его перехода к созданию музыкальных клипов.

В течение пяти лет По Поланко входил в команду одного из ведущих венесуэльских дуэтов «Gustavo y Rein», где участвовал в международных проектах, таких как Chica TV в Медельине (Колумбия). Его режиссёрский талант раскрылся в полной мере при создании клипа «Ella me da» совместно с пуэрто-риканским артистом Ленни Таваресом. По Поланко совершенствовал своё мастерство, совместно работая с такими режиссёрами, как Даниэль Дуран и Марлон Пена. В 2017 году он окончательно перешёл в режиссуру музыкальных клипов. Сегодня его проекты, гарантирующие высокие результаты, собирают миллионы просмотров и включают работы с Neutro Shorty, Micro TDH, Big Soto, Lunay, Omar Acedo, Jeeiph, Gabylonia, Trainer, Kobi Cantillo, Noriel, Lenny Tavárez и J Quiles.

В 2024–2025 годах По Поланко был удостоен награды в категории «Лучшее видео и режиссёр года» на Premios Pepsi, а также двумя премиями — за «Лучшее видео в жанре трэп» и «Лучшее урбан-видео» за клип «Venezuela ta Candela». Он также был номинирован на премию Latin Grammy за участие в проекте «Sin Ti No Cuadra (Los Chamitos Locos)».

В настоящее время венесуэльский режиссёр занимается развитием новых талантов и содействует их сотрудничеству с независимыми и крупными лейблами, включая Warner и Universal.