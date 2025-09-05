Лонг-лист литературной премии «Электронная буква»

4 сентября группа компаний «Литрес» в рамках 38-ой Международной книжной ярмарки представила длинный список VIII сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг «Электронная буква». В этом году digital-авторами и чтецами было подано 2 683 заявки из разных стран мира. Партнёрами нового сезона премии выступили ВТБ, realme, SOYUZ и «Октава».
Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу поддерживать digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку мог любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат, или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Приём заявок длился с 29 апреля по 11 августа 2025 года. На этапе отбора в лонг-лист литературные произведения оценивала команда экспертов во главе с координатором — заведующей редакцией детской художественной литературы издательства «РОСМЭН» Алёной Щербаковой.
В восьмом сезоне лидирующими жанрами среди всех произведений стали фэнтези (18%), любовные романы (16%) и фантастика (13%). Всего было подано 2 683 заявки из разных стран мира. В топ-5 стран по количеству работ вошли: Россия, Казахстан, Беларусь, Израиль и Франция.
«В этом году ярко заметна тенденция влияния азиатской культуры — корейская литература не теряет популярности, и это чувствуется в выборе сюжетных арок. Авторы очень профессионально отнеслись к подаче своих произведений на конкурс: отредактировали и вычитали текст, хорошо проработали сюжеты и персонажей. Такой основательный подход всегда производит приятное впечатление от работы и показывает серьёзные намерения попасть в лонг-лист или даже в шорт. Команда экспертов оценивала писательское мастерство, общую грамотность текста, сюжетную составляющую, проработанность персонажей, актуальность темы, соответствие тенденциям и спросу на российском книжном рынке, а также потенциал для издания в бумаге», — комментирует координатор экспертной группы лонг-листа премии Алёна Щербакова.
Объявление шорт-листа премии запланировано на декабрь. Произведения короткого списка будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: артист театра и кино, писатель, телеведущий Сергей Чонишвили; писатель, поэт и журналист Ксения Буржская; писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», ведущий радиостанции Москва FM Александр Цыпкин; теле- и радиоведущий Антон Комолов; писатель и переводчик Вера Богданова; актёры кино и дубляжа Дмитрий Череватенко и Прохор Чеховской, а также коуч по речи и основательница проекта по голосу и речи Седа Каспарова. В новом сезоне к жюри присоединились: Софья Лебедева — актриса театра и кино, одна из самых снимаемых российских актрис в Голливуде, писатели Ольга Птицева, Александр Снегирёв и Дарья Благова, актёр кино и дубляжа Александр Шаронов, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина, а также журналист, телеведущий и продюсер Дмитрий Дибров.
В номинациях «Книга года» и «Голос года» победители получат по 300 000 рублей, в категории «Дебют года» — 100 000 рублей. Партнёрами нового сезона премии выступили банк ВТБ, технологический бренд realme, компания-производитель студийных и портативных микрофонов SOYUZ и компания по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов «Октава». Все они наградят лауреатов специальными призами.
Победители премии будут названы и награждены весной 2026 года.
Ниже мы публикуем список книг, вошедших в лонг-лист восьмого сезона «Электронной буквы»:
- Адриана Дари, «Ненужная истинная дракона. Хозяйка Солнечного поместья».
- Айнур Галин, «Холмы Тала. Кровь и лёд».
- Айрин Кей, «Минуту назад».
- Акили, «Мелодия огня и ветра. Том 1».
- Александр Фесик, «Смерть по плану».
- Александра Дельмаре, «Там, где гуляют синие киты».
- Александра Ковальская, «Кошка, которая улетела из Кабула».
- Александра Миронова, «Сны между нами».
- Алексей Борисов, «Тайна переписки».
- Алексей Чеслов, «Повелитель дольменов».
- Алёна Берндт, «Рубль-Пять».
- Алёна Васкор, «Квартира».
- Алёна Макеева, «Отбросы».
- Алиса Лунина, «Открытки счастья».
- Алиса Майорова, «Багровый цвет величия».
- Алла Белолипецкая, «Следователь по особо секретным делам».
- Анастасия Вознесенская, «Зима наворожила».
- Ани Тюн, «Обещание из Теннесси».
- Анна Смолина, «А чего дома сидеть? Том 4: Россия, Афганистан и Иран».
- Анна Шаенская, «Злодейка предпочитает дракона. Том 1».
- Антон Мамон, Андрей Поляков, Гектор Шульц, Николай Ободников, «Всадники».
- Артём Луньков, «Я видел волка».
- Аста Атом Трей, «Прислоняться можно».
- Ася Виленица, «Сон мертвеца».
- Ашира Хаан, «Лабиринт Ариадны».
- Валерий Увалов, «Эксперимент. Книга 1. Затерянный мир».
- Валерий Цуркан, Proxy-delirium.
- Вика Лукьянова, «Овсяной оборотень».
- Виктор Дайнеко, «Предел познания».
- Виктория Ратгольц, «Лучшие годы».
- Влада Ольховская, «Астрофобия».
- Владимир Курсаков, «Индиум».
- Вячеслав Абрамов, «Арло Гримм и Летиция Браун. Убийство в Грейленд-Холле».
- Гектор Шульц, «Снято».
- Данил Харченко, «Элитное общество».
- Дарья Воробьёва, «Соседи».
- Дарья Макарова, «Побег из Зазеркалья».
- Ди Мершери, «Возвращение домой».
- Диана Мэй, «Тайна доски почёта».
- Ева Василькова, «Фальшивка».
- Евгения Высоковская, «Никогда не поздно».
- Евгения Искренняя, «Чувства двадцатилетней выдержки. Книга 1: Вспомни, что с тобой случилось».
- Евгения Лопес, «Последний несчастный».
- Екатерина Белокрылова, «Цирковая мышь».
- Екатерина Близнина, «Ошибка берегини».
- Екатерина Никандрова, «Алиса, проснись!».
- Елена Вольных, «Двойная шутка».
- Елена Абрамкина, «Текила с кровью».
- Елена Ляпина, «Хозяин Чураево. Исчезнувшие в снегах».
- Елена Щелканова, «Две Луны и Земля».
- Иван Горбуров, «Лимб».
- Игорь Патанин, «Шёпот Затопленных Святынь».
- Ирина Эльба и Татьяна Осинская, «Ветреная леди на стихийном факультете».
- Катерина Алёшина, «Дом номер тридцать».
- Ким Тёрн, «Неидеальный сосед».
- Кирилл Циркин, «Зона Притяжения».
- Ксения Нечаева, «Нот».
- Ксения Панова, «Накипь».
- Лада Кутузова, «Крылья для героя».
- Лариса Сербин, «Уродственные связи».
- Лариса Сугатова, «Голодный мир».
- Лиза Ред, «Мой сосед – девчонка».
- Лина Коваль, «За деньги».
- Люба Новосёлова, «Пой со мной».
- Любовь Абрамова, «На другом берегу».
- Людмила Ладожская, «Выстрел через время».
- Людмила Горелик, «Алмазный венец Марины Мнишек».
- Маргарита Касаева, «Агата».
- Марина Гостневская, «Продавец картин».
- Марина Йелс, «Вино и вина».
- Мария Карташева, «Зимний эндшпиль».
- Марк Арсаков, «Лосось».
- Маша Малиновская, «Его добыча».
- Мила Синичкина, «Невеста понарошку, или Сиротка для дракона».
- Надежда Скай, «Я отдам тебе всё».
- Надя Хедвиг, «Темнота в тебе».
- Настасья Карпинская, «Талый снег».
- Наталия Плехт, «Остров Карачун».
- Наталья Тимошенко, «Демонология по Волкову. Собиратели душ».
- Наташа Евлюшина, «Дурман».
- Нелли Ускова, «Осень отчаяния».
- Никита Тихонов, «Риона Санчез. Часть 1. Становление сокола».
- Николай Ободников, «Неподвластный феномен».
- Ольга Артемова, «Онюшка».
- Ольга Богатикова, «Подменыш».
- Ольга Горелова, «Настоящая цена».
- Ольга Майская, «Тень ведьмы».
- Ольга Пустошинская, «Сорочье гнездо».
- Ольга Кобцева, «Гиблыми тропами».
- Павел Шушканов, «Эффект Эха».
- Полина Сокольская, «То, что мне нравится в тебе».
- Рина Эллисон, «Вуаль застывших теней».
- Ростислав Кот, «Девочка с большим чемоданом».
- Светлана Мерзликина, «Узница тамплиера».
- Светлана Шемена, «Век чудовищ».
- Светлана Стичева, «Саратон, или Ошибка выжившей».
- Сергей Герасименко, «Лето, пахнущее мелиссой».
- Соня Кирш, «Псаммит. Наследие первых планет».
- Татьяна Грац, «Не молчи».
- Татьяна Кулакова, «Лила Адлер и первые деньги».
- Татьяна Филатова, «Врачебная тайна».
- Ульяна Муратова, «Лера и Межмировая Канцелярия».
- Хельга Цвек, «Мелодия моего мятежа».
- Шамхал Афлатун оглы Маниев, «Китайское мороженое».
- Элеонора Фео, «Дотла. Книга первая».
- Юлия Аркан, «Сезон цветущей купальницы».
- Юлия Евдокимова, «Убийство и рождественский пирог».
- Юрий Редькин, «Тайна подземного Кёнигсберга».
- Яна Каляева, «Не оставляйте нас».