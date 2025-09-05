Лонг-лист литературной премии «Электронная буква»

4 сентября группа компаний «Литрес» в рамках 38-ой Международной книжной ярмарки представила длинный список VIII сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг «Электронная буква». В этом году digital-авторами и чтецами было подано 2 683 заявки из разных стран мира. Партнёрами нового сезона премии выступили ВТБ, realme, SOYUZ и «Октава».

Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу поддерживать digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку мог любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат, или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Приём заявок длился с 29 апреля по 11 августа 2025 года. На этапе отбора в лонг-лист литературные произведения оценивала команда экспертов во главе с координатором — заведующей редакцией детской художественной литературы издательства «РОСМЭН» Алёной Щербаковой.

В восьмом сезоне лидирующими жанрами среди всех произведений стали фэнтези (18%), любовные романы (16%) и фантастика (13%). Всего было подано 2 683 заявки из разных стран мира. В топ-5 стран по количеству работ вошли: Россия, Казахстан, Беларусь, Израиль и Франция.

«В этом году ярко заметна тенденция влияния азиатской культуры — корейская литература не теряет популярности, и это чувствуется в выборе сюжетных арок. Авторы очень профессионально отнеслись к подаче своих произведений на конкурс: отредактировали и вычитали текст, хорошо проработали сюжеты и персонажей. Такой основательный подход всегда производит приятное впечатление от работы и показывает серьёзные намерения попасть в лонг-лист или даже в шорт. Команда экспертов оценивала писательское мастерство, общую грамотность текста, сюжетную составляющую, проработанность персонажей, актуальность темы, соответствие тенденциям и спросу на российском книжном рынке, а также потенциал для издания в бумаге», — комментирует координатор экспертной группы лонг-листа премии Алёна Щербакова.

Объявление шорт-листа премии запланировано на декабрь. Произведения короткого списка будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: артист театра и кино, писатель, телеведущий Сергей Чонишвили; писатель, поэт и журналист Ксения Буржская; писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», ведущий радиостанции Москва FM Александр Цыпкин; теле- и радиоведущий Антон Комолов; писатель и переводчик Вера Богданова; актёры кино и дубляжа Дмитрий Череватенко и Прохор Чеховской, а также коуч по речи и основательница проекта по голосу и речи Седа Каспарова. В новом сезоне к жюри присоединились: Софья Лебедева — актриса театра и кино, одна из самых снимаемых российских актрис в Голливуде, писатели Ольга Птицева, Александр Снегирёв и Дарья Благова, актёр кино и дубляжа Александр Шаронов, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина, а также журналист, телеведущий и продюсер Дмитрий Дибров.

В номинациях «Книга года» и «Голос года» победители получат по 300 000 рублей, в категории «Дебют года» — 100 000 рублей. Партнёрами нового сезона премии выступили банк ВТБ, технологический бренд realme, компания-производитель студийных и портативных микрофонов SOYUZ и компания по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов «Октава». Все они наградят лауреатов специальными призами.

Победители премии будут названы и награждены весной 2026 года.

Ниже мы публикуем список книг, вошедших в лонг-лист восьмого сезона «Электронной буквы»: