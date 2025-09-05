VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Лонг-лист литературной премии «Электронная буква»

4 сентября группа компаний «Литрес» в рамках 38-ой Международной книжной ярмарки представила длинный список VIII сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг «Электронная буква». В этом году digital-авторами и чтецами было подано 2 683 заявки из разных стран мира. Партнёрами нового сезона премии выступили ВТБ, realme, SOYUZ и «Октава».

Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу поддерживать digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку мог любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат, или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Приём заявок длился с 29 апреля по 11 августа 2025 года. На этапе отбора в лонг-лист литературные произведения оценивала команда экспертов во главе с координатором — заведующей редакцией детской художественной литературы издательства «РОСМЭН» Алёной Щербаковой.

В восьмом сезоне лидирующими жанрами среди всех произведений стали фэнтези (18%), любовные романы (16%) и фантастика (13%). Всего было подано 2 683 заявки из разных стран мира. В топ-5 стран по количеству работ вошли: Россия, Казахстан, Беларусь, Израиль и Франция.

«В этом году ярко заметна тенденция влияния азиатской культуры — корейская литература не теряет популярности, и это чувствуется в выборе сюжетных арок. Авторы очень профессионально отнеслись к подаче своих произведений на конкурс: отредактировали и вычитали текст, хорошо проработали сюжеты и персонажей. Такой основательный подход всегда производит приятное впечатление от работы и показывает серьёзные намерения попасть в лонг-лист или даже в шорт. Команда экспертов оценивала писательское мастерство, общую грамотность текста, сюжетную составляющую, проработанность персонажей, актуальность темы, соответствие тенденциям и спросу на российском книжном рынке, а также потенциал для издания в бумаге», — комментирует координатор экспертной группы лонг-листа премии Алёна Щербакова.

Объявление шорт-листа премии запланировано на декабрь. Произведения короткого списка будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: артист театра и кино, писатель, телеведущий Сергей Чонишвили; писатель, поэт и журналист Ксения Буржская; писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», ведущий радиостанции Москва FM Александр Цыпкин; теле- и радиоведущий Антон Комолов; писатель и переводчик Вера Богданова; актёры кино и дубляжа Дмитрий Череватенко и Прохор Чеховской, а также коуч по речи и основательница проекта по голосу и речи Седа Каспарова. В новом сезоне к жюри присоединились: Софья Лебедева — актриса театра и кино, одна из самых снимаемых российских актрис в Голливуде, писатели Ольга Птицева, Александр Снегирёв и Дарья Благова, актёр кино и дубляжа Александр Шаронов, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина, а также журналист, телеведущий и продюсер Дмитрий Дибров.

В номинациях «Книга года» и «Голос года» победители получат по 300 000 рублей, в категории «Дебют года» — 100 000 рублей. Партнёрами нового сезона премии выступили банк ВТБ, технологический бренд realme, компания-производитель студийных и портативных микрофонов SOYUZ и компания по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов «Октава». Все они наградят лауреатов специальными призами.

Победители премии будут названы и награждены весной 2026 года.

Ниже мы публикуем список книг, вошедших в лонг-лист восьмого сезона «Электронной буквы»:

  • Адриана Дари, «Ненужная истинная дракона. Хозяйка Солнечного поместья».
  • Айнур Галин, «Холмы Тала. Кровь и лёд».
  • Айрин Кей, «Минуту назад».
  • Акили, «Мелодия огня и ветра. Том 1».
  • Александр Фесик, «Смерть по плану».
  • Александра Дельмаре, «Там, где гуляют синие киты».
  • Александра Ковальская, «Кошка, которая улетела из Кабула».
  • Александра Миронова, «Сны между нами».
  • Алексей Борисов, «Тайна переписки».
  • Алексей Чеслов, «Повелитель дольменов».
  • Алёна Берндт, «Рубль-Пять».
  • Алёна Васкор, «Квартира».
  • Алёна Макеева, «Отбросы».
  • Алиса Лунина, «Открытки счастья».
  • Алиса Майорова, «Багровый цвет величия».
  • Алла Белолипецкая, «Следователь по особо секретным делам».
  • Анастасия Вознесенская, «Зима наворожила».
  • Ани Тюн, «Обещание из Теннесси».
  • Анна Смолина, «А чего дома сидеть? Том 4: Россия, Афганистан и Иран».
  • Анна Шаенская, «Злодейка предпочитает дракона. Том 1».
  • Антон Мамон, Андрей Поляков, Гектор Шульц, Николай Ободников, «Всадники».
  • Артём Луньков, «Я видел волка».
  • Аста Атом Трей, «Прислоняться можно».
  • Ася Виленица, «Сон мертвеца».
  • Ашира Хаан, «Лабиринт Ариадны».
  • Валерий Увалов, «Эксперимент. Книга 1. Затерянный мир».
  • Валерий Цуркан, Proxy-delirium.
  • Вика Лукьянова, «Овсяной оборотень».
  • Виктор Дайнеко, «Предел познания».
  • Виктория Ратгольц, «Лучшие годы».
  • Влада Ольховская, «Астрофобия».
  • Владимир Курсаков, «Индиум».
  • Вячеслав Абрамов, «Арло Гримм и Летиция Браун. Убийство в Грейленд-Холле».
  • Гектор Шульц, «Снято».
  • Данил Харченко, «Элитное общество».
  • Дарья Воробьёва, «Соседи».
  • Дарья Макарова, «Побег из Зазеркалья».
  • Ди Мершери, «Возвращение домой».
  • Диана Мэй, «Тайна доски почёта».
  • Ева Василькова, «Фальшивка».
  • Евгения Высоковская, «Никогда не поздно».
  • Евгения Искренняя, «Чувства двадцатилетней выдержки. Книга 1: Вспомни, что с тобой случилось».
  • Евгения Лопес, «Последний несчастный».
  • Екатерина Белокрылова, «Цирковая мышь».
  • Екатерина Близнина, «Ошибка берегини».
  • Екатерина Никандрова, «Алиса, проснись!».
  • Елена Вольных, «Двойная шутка».
  • Елена Абрамкина, «Текила с кровью».
  • Елена Ляпина, «Хозяин Чураево. Исчезнувшие в снегах».
  • Елена Щелканова, «Две Луны и Земля».
  • Иван Горбуров, «Лимб».
  • Игорь Патанин, «Шёпот Затопленных Святынь».
  • Ирина Эльба и Татьяна Осинская, «Ветреная леди на стихийном факультете».
  • Катерина Алёшина, «Дом номер тридцать».
  • Ким Тёрн, «Неидеальный сосед».
  • Кирилл Циркин, «Зона Притяжения».
  • Ксения Нечаева, «Нот».
  • Ксения Панова, «Накипь».
  • Лада Кутузова, «Крылья для героя».
  • Лариса Сербин, «Уродственные связи».
  • Лариса Сугатова, «Голодный мир».
  • Лиза Ред, «Мой сосед – девчонка».
  • Лина Коваль, «За деньги».
  • Люба Новосёлова, «Пой со мной».
  • Любовь Абрамова, «На другом берегу».
  • Людмила Ладожская, «Выстрел через время».
  • Людмила Горелик, «Алмазный венец Марины Мнишек».
  • Маргарита Касаева, «Агата».
  • Марина Гостневская, «Продавец картин».
  • Марина Йелс, «Вино и вина».
  • Мария Карташева, «Зимний эндшпиль».
  • Марк Арсаков, «Лосось».
  • Маша Малиновская, «Его добыча».
  • Мила Синичкина, «Невеста понарошку, или Сиротка для дракона».
  • Надежда Скай, «Я отдам тебе всё».
  • Надя Хедвиг, «Темнота в тебе».
  • Настасья Карпинская, «Талый снег».
  • Наталия Плехт, «Остров Карачун».
  • Наталья Тимошенко, «Демонология по Волкову. Собиратели душ».
  • Наташа Евлюшина, «Дурман».
  • Нелли Ускова, «Осень отчаяния».
  • Никита Тихонов, «Риона Санчез. Часть 1. Становление сокола».
  • Николай Ободников, «Неподвластный феномен».
  • Ольга Артемова, «Онюшка».
  • Ольга Богатикова, «Подменыш».
  • Ольга Горелова, «Настоящая цена».
  • Ольга Майская, «Тень ведьмы».
  • Ольга Пустошинская, «Сорочье гнездо».
  • Ольга Кобцева, «Гиблыми тропами».
  • Павел Шушканов, «Эффект Эха».
  • Полина Сокольская, «То, что мне нравится в тебе».
  • Рина Эллисон, «Вуаль застывших теней».
  • Ростислав Кот, «Девочка с большим чемоданом».
  • Светлана Мерзликина, «Узница тамплиера».
  • Светлана Шемена, «Век чудовищ».
  • Светлана Стичева, «Саратон, или Ошибка выжившей».
  • Сергей Герасименко, «Лето, пахнущее мелиссой».
  • Соня Кирш, «Псаммит. Наследие первых планет».
  • Татьяна Грац, «Не молчи».
  • Татьяна Кулакова, «Лила Адлер и первые деньги».
  • Татьяна Филатова, «Врачебная тайна».
  • Ульяна Муратова, «Лера и Межмировая Канцелярия».
  • Хельга Цвек, «Мелодия моего мятежа».
  • Шамхал Афлатун оглы Маниев, «Китайское мороженое».
  • Элеонора Фео, «Дотла. Книга первая».
  • Юлия Аркан, «Сезон цветущей купальницы».
  • Юлия Евдокимова, «Убийство и рождественский пирог».
  • Юрий Редькин, «Тайна подземного Кёнигсберга».
  • Яна Каляева, «Не оставляйте нас».
