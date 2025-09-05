VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В регионах Дальнего Востока создадут кинозалы по якутской технологии

Экстра Синема
Фото © Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

Компания «Экстра Синема» из Якутии получила грант на сумму 10 млн рублей для открытия 13 новых кинозалов в регионах Дальнего Востока. Итоги пилотной программы «ТехноВосток 2030» подведены сегодня на Х Восточном экономическом форуме.

«Запускаясь на Дальнем Востоке, мы продолжаем работу по разворачиванию в России сети кинозалов, вовлекая жителей отдалённых регионов в единое культурное пространство России, обеспечивая культурный и технологический суверенитет страны», — поделился руководитель компании Петр Чиряев.

По его словам, кинозалы запустят в населенных пунктах, где отсутствуют кинотеатры, на базе существующих домов культуры, школ и сельских клубов.

«Наши специалисты проведут комплекс работ: от оценки технических условий помещения до обучения сотрудников учреждений. Все работы, включая отбор заявок, планируем провести до июля следующего года», — отметил Петр Чиряев.

Инновационный программно-аппаратный комплекс «Экстра Синема» является первой в России полноценной экосистемой цифрового кинопроката. Комплекс включает высокотехнологичный кинопроектор со встроенным медиасервером с поддержкой 4К UHD, программную платформу – защищенную систему цифровой дистрибуции контента, инструменты управления правами, сервисы планирования сеансов и билетных продаж, аналитику посещаемости в реальном времени.

В Якутии действуют уже 74 кинозала и 113 тысяч сельских жителей республики получили возможность коллективного просмотра качественного контента в местах проживания.

Организаторами программы «ТехноВосток 2030» являются Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в партнерстве с Фондом «Восход», при финансировании государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и поддержке регионов Дальневосточного федерального округа и Минвостокразвития.

