1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия.

РОСКИНО провело первый Фестиваль российского кино в Бахрейне

Фото © пресс-служба РОСКИНО

В Манаме впервые состоялся полномасштабный Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства России в Бахрейне и Управления по делам культуры и древностей Королевства.

Торжественное открытие состоялось 18 сентября в столице Бахрейна. Среди почётных гостей церемонии — чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Бахрейн Алексей Скосырев, советник по вопросам культуры Управления по делам культуры и древностей Бахрейна Айша Алсада, заместитель генерального директора РОСКИНО Оксана Фролова и другие почетные гости.

Фестивальную программу открыло эпическое фэнтези «Финист. Первый богатырь», вдохновлённое русскими народными сказаниями. Фильм был показан на арабском языке с английскими субтитрами.

Также, зрители увидели ещё три картины: военную драму «Группа крови» (реж. Максим Бриус), рассказывающую о судьбах детей в фашистском концлагере; семейную анимацию «Коты Эрмитажа» (реж. Василий Ровенский) о приключениях кота Винсента и мышонка Мориса; и комедию «Хоккейные папы» (реж. Андрей Булатов) о том, как отцы выходят на лёд, чтобы спасти детский стадион.

Фестиваль стал новым шагом в укреплении культурного диалога России и Бахрейна. За последние годы сотрудничество двух стран набирает динамику: в 2024 году в России прошли Дни культуры Бахрейна, на Петербургском международном экономическом форуме 2025 состоялась специальная сессия «Россия – Бахрейн», а ещё в 2022 году РОСКИНО представило российские фильмы на Bahrain Film Festival.

Проведение фестиваля в Манаме подтвердило взаимный интерес к развитию культурных связей и открыло новые возможности для будущих совместных проектов.

