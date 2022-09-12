Автор мирового бестселлера по личным финансам «Деньги приносят счастье» Альфио Бардолла проведет онлайн-встречу с читателями

Весной 2022 года в издательстве «Бомбора» вышла книга финансового тренера № 1 в Европе с 20-летним опытом в инвестициях и управлении портфелями Альфио Бардоллы «Деньги приносят счастье». Совокупный тираж книги в мире превысил 300 000 экземпляров. 14 сентября в 19:00 на странице «Бомборы» в социальной сети «ВКонтакте» пройдет онлайн-встреча Альфио Бардоллы с читателями.

«Эта книга очень важна для меня. Ее написание далось мне с большим трудом. Потому что здесь я кратко изложил все важные моменты, которые помогли мне достичь финансовой свободы. И далеко не все из них были красивыми: я начинал свой путь к богатству с больших долгов. Легко писать о победах. Трудно — о поражениях из личного опыта. Нельзя рассказывать о чем-то и тем более учить кого-то без опоры на жизненный опыт. И еще важно учиться только у того, кто достиг больших результатов в своей сфере. Нет никакого смысла спрашивать у бедного о том, как стать богатым», — комментирует Альфио Бардолла.

Книга «Деньги приносят счастье» не просто о деньгах, умении накопить и правильно распорядиться ими. Эта книга о том, как перестать бояться своих желаний, избавиться от ограничивающих убеждений, мешающих достигать финансовых целей, и освободиться от зарплатной зависимости. Каждый найдет в книге что-то полезное для себя. Кто-то рассчитает свои способности к сбережению и инвестированию, кто-то начнет вести бюджет, кто-то откроет для себя отличия мировоззрения наемного сотрудника от мировоззрения предпринимателя, для кого-то книга станет необходимым сигналом к действию.

«Не буду ходить вокруг и около — книга мне понравилась. Когда брал в руки, был скепсис: книга по финансам от автора из Италии? Что у нас всех ассоциируется с Италией? Еда, вино, музыка, культура, красота, футбол? Но деньги? А теперь да. Написано просто и интересно. На примерах и почти без занудных формул. И главное — веришь автору! Об одном сожалею: вот бы прочитать такую книгу пораньше! С этой книгой прокачаться нужными знаниями и стать на правильный путь будет намного проще», – говорит бизнес-спикер Игорь Манн.

Что делать с денежными сбережениями в такое нестабильное время, как сегодня? Как создать доход, который будет поддерживать финансовое состояние даже в периоды кризисов? Как вкладывать деньги с наименьшим риском? Как начать инвестировать с небольшим капиталом? Об этом и многом другом Альфио Бардолла расскажет на прямой трансляции, а в конце ответит на вопросы зрителей. Подключиться к онлайн-встрече можно будет на странице «Бомборы» в ВКонтакте: https://vk.com/bomborabooks.

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