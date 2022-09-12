Отправляемся в уникальное путешествие по космосу: осенью 2022 года состоится онлайн-квест от конкурса «Рисуем вместе с Комус»

Третий в истории праздничный онлайн-квест «Навстречу открытиям вместе с Комус», который ежегодно проводится в рамках проекта «Рисуем вместе с Комус», запустил регистрацию. Принять участие в интерактивном развлечении, посвященном космосу, смогут все желающие с 10 по 16 октября 2022 года.

Онлайн-квест перенесет игроков в увлекательное путешествие по космическому пространству. В рамках развлечения для участников будет открыта красочная карта звездного неба с перечнем активностей. На ней их будут ждать не только планеты, но и мерцающие звезды, сияющие кометы, большие космические корабли и спутники.

Для участия необходимо пройти простую регистрацию на странице онлайн-квеста. В период с 10 по 16 октября 2022 года игроки смогут продемонстрировать свою ловкость, память и реализовать творческие способности в 14-ти интерактивных локациях. А с помощью личного кабинета можно отслеживать собственные действия, количество пройденных и доступных заданий, а также проверять достижения и уточнять время, оставшееся на прохождение праздничного квеста.

Всем участникам потребуется заранее подготовить материалы для творчества: бумагу, цветные карандаши, ручки, краски, кисточки и фломастеры, пластилин, ножницы, линейку, ластик и точилку, циркуль, файлы, скотч, губку, а также заготовку в виде шарика, вместо которого можно использовать ненужную елочную игрушку. Помимо этого, игрокам понадобится распечатать 2-3 шаблона, которые станут доступны во время прохождения заданий в некоторых локациях.

Квест будет считаться пройденным, если участник в отведенное для этого время посетит все 14 локаций и успешно выполнит задания. Время прохождения будет ограничено до 8 часов, начиная с момента авторизации, с возможностью поставить игру на паузу.

Результаты будут объявлены 19 октября. Победители получат 100 ценных подарков от компании «Комус» и партнеров конкурса «Рисуем вместе с Комус».

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