Автор песен и музыкант Polina Mauer выпустила новый EP «Танцуй!»

В релиз вошло четыре трека, каждый из которых отличается от другого. В этих песнях Полина продолжает исследовать себя и свое творчество. В релизе можно найти много загадок и ребусов, а стилистически альбом вышел более электронным, чем предыдущие работы Polina Mauer. Мир в хаосе, мы в хаосе и лучшая реакция на все происходящее – это танец без стеснений. Включай EP «Танцуй!», находи скрытые смыслы и танцуй, что бы ни происходило вокруг!

— Эти треки про любовь, страсть, боль, одиночество. Я продолжаю иcследовать себя – этот EP танцевальный, хоть и не полностью. Мне хотелось больше циркуляции в песнях. Захотелось разморозиться, почувствовать своё тело, почувствовать в нем жизнь, прогнать тем самым страх, позаботиться о своём душевном состоянии через тело, – говорит Polina Mauser о релизе.

Без роковой композиции, конечно, не обошлось. Я не могла отказать себе в удовольствии покричать, а где-то просто прошептать о том, что мне больно и страшно. На самом деле, каждая песня – это отдельная и ни на что не похожая история. Трек «Мантра», например, собран полностью из пословиц и крылатых выражений. В этих песнях много полутонов и намеков, а где-то есть прямые утверждения и смыслы. Надеюсь, что слушатель сможет уловить главное сам для себя, ведь это и есть самое интересное.

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