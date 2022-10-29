Фонд «Искусство наций» представляет персональную выставку Кирилла Ведерникова «ЭДЕМ»

Обычно, местом реализации работ художника, являются городские фасады. Образы автора можно повстречать на старых улицах Владимира, Нижнего Новгорода, Астрахани, в индустриальных кварталах Екатеринбурга, Омска, Новокузнецка, а так же на улицах южной Италии в Стильяно, и в Нюрнберге, и Эрлангене в Германии. Выставка объединит живописные и графические работы разных периодов творчества художника.

Красной нитью, сквозь идеи автора проходит вечная тема «Сотворения Мира», к которой он обращается через христианские, мифологические образы. Пластический язык художника впитал в себя традиции древнерусской иконописи, русского авангарда и немецкой готики. Зрители увидят уникальное художественное пространство, в котором встретятся образы Матери Мира, Ангелов, титанов, литературных героев (таких как Дон Кихот).

Кирилл Ведерников. Без названия

Кирилл Ведерников. Византия

Кирилл Ведерников. Голиаф

Кирилл Ведерников. Дон Кихот

Кирилл Ведерников. Игрок

Кирилл Ведерников. Король





Кирилл Ведерников. Матерь мира

Кирилл Ведерников. Меланхолия

Кирилл Ведерников. Питерский дворик

Кирилл Ведерников. Похищение Европы

Кирилл Ведерников. Соломон

Увидеть «Эдем» можно будет на ВДНХ, в павильоне «Рабочий и Колхозница». Вход свободный.

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