ВДНХ приглашает на бесплатные экскурсии, лекции, школу научного комикса и субботний кофе в «Космосе»

С 10 по 12 ноября в Центре «Космонавтика и авиация» и Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ пройдут экскурсии, образовательные лекции и субботний кофе в «Космосе», занятие школы научного комикса. Гостям расскажут, как меняются клетки в теле человека под воздействием факторов космического полета, о князе Владимире, создателях старославянской азбуки Кирилле и Мефодии и их вкладе в нашу историю, о том, как реализовать себя в гуманитарной сфере и получить работу в издательстве. Участие во всех активностях бесплатное, по регистрации на сайте ВДНХ.

10 ноября в 16:00 в Центре «Космонавтика и авиация» пройдет обзорная экскурсия для маломобильных посетителей. Экскурсоводы познакомят участников с историей космических и воздушных путешествий, покажут уникальные ракеты, космические корабли, самолеты и вертолеты. Центр «Космонавтика и авиация» оборудован специальными подъемниками, что позволяет сделать экскурсию не только интересной, но и удобной для каждого посетителя.

В этот же день в 19:00 гости также приглашаются в Центр «Космонавтика и авиация» на занятие школы научного комикса «Как продать свою историю?». Представьте, что вы прошли большой путь от идеи в голове до законченной нарисованной истории, и вот ваш комикс готов. И тут возникает вполне резонный вопрос: что дальше? Куда идти со своей работой, где и кому она может быть интересна, а главное — нужна? Об этом пойдет речь на встрече с художником комиксов Варварой Ледневой и владельцем Дома комиксов TAKAPULTA Денисом Лопатниковым. Участники узнают, как встречи с читателями могут перерасти в новые проекты, где искать единомышленников, как встретить того самого издателя, которому можно доверить свой самый важный проект в жизни.

11 ноября в 16:00 пройдет обзорная экскурсия по Центру «Космонавтика и авиация» для посетителей с нарушением слуха. Рассказ о самых главных вехах истории отечественной космонавтики будет сопровождаться сурдопереводом.

12 ноября в 12:00 посетителей лектория Центра «Космонавтика и авиация» ждет субботний кофе в «Космосе» на тему «Космос и клетка. Влияние макромира на микромир». Лектор — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева. Участники обсудят, какие процессы происходят в клетках человека, как они меняются под воздействием факторов космического полета и как изучают эти изменения.

12 ноября в 16:00 в Музее славянской письменности «Слово» пройдет паблик-ток «Мама, я гуманитарий» — встреча с книжным продюсером издательства «Альпина. Проза», заместителем главного редактора журнала «Юность» Татьяной Соловьевой. Участники поговорят о том, как получить работу в издательстве, где и чему учиться и как строить карьеру, в чем разница между издателем, продюсером и бренд-менеджером и что кому больше подходит. Модератор мероприятия — психолог, специалист по современной литературе, директор очных и вебинарных мастерских CWS Александра Гуськова. На встрече будет разыграна книга редакции «Альпина. Проза» за лучший вопрос спикерам. Серия паблик-токов «Мама, я гуманитарий» — это разговоры с представителями творческих профессий о том, как реализовать себя в гуманитарной сфере, какую профессию выбрать и как сделать любимое занятие делом жизни.

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