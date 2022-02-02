Записать детей в подмосковные ДШИ можно на Портале Госуслуг РФ

Московская область стала пилотной территорией среди 15 субъектов Российской Федерации для развития электронных услуг и сервисов. Теперь родители могут записать детей в школы искусств Подмосковья на Портале государственных услуг РФ. Система позволяет при записи выбрать не только определенную школу и специальность, но и даже уровень подготовки. После заполнения заявления в течение 5 дней в школу искусств останется представить только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, основной набор в ДШИ проводится с 15 апреля по 15 июня, и с 20 августа по 30 сентября – дополнительный набор. Детские школы искусств Подмосковья традиционно славятся своей профессиональной подготовкой, признанной на федеральном уровне.

В России более 5 тысяч школ искусств. В 2021 году лучшей детской школой искусств России признана Центральная детская школа искусств г. Химки.

Кроме того Министерство культуры Московской области реализует большую программу по обновлению парка музыкальных инструментов детских школ искусств.

Подать заявление на портале Госуслуг РФ можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form.

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