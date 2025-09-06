VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

AYKA: звезда романтичной поп-музыки продолжает серию теплых летних синглов

Фото © пресс-служба Vibe Departament

C каждой новой песней питерская артистка AYKA все прочнее закрепляется в статусе главного нового автора трогательных романтичных песен для рилсов и других вертикальных сервисов. Громко заявив о себе с двух коллабораций с МОТом прошлым летом, после артистка взорвала соцсети с треком «Не замечаю», выступила на VK Fest и попала в «Искру» от Яндекс Музыки. Теперь девушка продолжает поступательный и стремительный рост с каждым новым треком, которые еще до релиза вирусятся в соцсетях. Новая песня «О тебе» не стала исключением, и уже за неделю до релиза видео артистки в соцсетях собрали в сумме более 600к просмотров, и аудитория девушки горячо ждет новый релиз.

«О тебе» – светлая лирика о теплых чувствах, с долей надежды и легкой грусти. Эта песня о том, как мысли о любимом человеке заполняют все вокруг, от нее веет легкостью и меланхолией, по настроению – осенняя, как начало чего-то нового, и все так же пропитана любовью.

