В Москве и Петербурге прошла премьера фильма «Сказки тёмного леса. Ворожея»

В Санкт-Петербурге и Москве прошла премьера семейного фильма «Сказки тёмного леса. Ворожея». Событие, знаменующее начало новой кинопроизводственной эры прославленной студии «Ленфильм», собрало первых зрителей и тех, кто стоит у руля по-настоящему сказочного проекта.

Организованная на площадке «Ленфильма» закрытая премьера 2 сентября стала большим праздником для съёмочной группы: сложный производственный процесс, ядром которого стало создание авторского художественного мира, основанного на фольклорных мотивах, завершился знакомством гостей с яркими героями. Показ посетили актриса Анна Ковальчук, актёры Анвар Либабов и Михаил Тарабукин, художник по гриму и создатель образов Алекс Шейла, блогер-тиктокер Маша LIL_P.

Режиссёр картины Каролина Кубринская и исполнительница главной роли Катерина Суворова, представив проект в Санкт-Петербурге, отправились в Москву, где 3 сентября в кинотеатре «Иллюзион» прошла благотворительная премьера с Алексеем Воробьёвым – актёром, сыгравшим антагониста истории, и композитором фильма. На красную дорожку вышли актёры Константин Раскатов, Игорь Петренко, Константин Соловьёв, а также директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина, певец и тиктокер Roma Ricci.

Алексей Воробьёв, актёр, композитор фильма: «В создании образа моего героя принимала участие великолепная команда. Костюмы и парики невероятно сложные, к тому же всё делалось с критически быстрой скоростью. На грим ежедневно требовалось 4-5 часов, а сниматься в черных линзах, закрывающих глаза вместе с белком, и делающих их непроницаемыми, было, мягко говоря, непросто, – взгляд артиста очень важен для любой роли, это значимый инструмент. Приходилось находить другие средства выразительности».

Фильм производства киностудии «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации – приключенческая история для всей семьи, объединившая авторскую историю с фольклорными мотивами, яркие образы героев и именитый актерский состав.

Ради спасения родителей главная героиня фильма, юная Василисса, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении – ведь чем дальше Василисса заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.

Режиссёром картины стала Каролина Кубринская, известная по сериалам «Моя девочка» и «Постучись в мою дверь в Москве».

Каролина Кубринская, режиссер: «Когда я готовлюсь к фильму, ищу корни истории, чтобы понять, как там живут и взаимодействуют персонажи, по каким законам строится мир. Я готовилась, поднимала летописи, мифы, изучала их и старалась разобраться в каждом персонаже: кто он, что он делает, в чем его функция, кем его считали наши предки. Я хочу сказать, что славянский фольклор чрезвычайно богат. Многие истории и мифы сейчас забыты, но я считаю, что нам нельзя забывать о своих корнях, потому что мы тогда перестаем стоять на этой земле двумя ногами».

Художественный мир фильма развивается по собственным законам, а обитают в нём – персонажи самых разных умений и обликов. Так, лес скрывает древнюю нечисть: скрытных болибошек, прекрасных, но коварных полудниц, духов звездного неба – ночниц. Случайный путник едва ли сможет спастись от волколака, полузверя-получеловека, загадочного и вселяющего вечное беспокойство Летавца, Одноглазого Лиха. Разговор с темной силой ведут ворожеи, слуги хозяина леса Берендея, равнодушного, как сама природа. У леса свои законы и правила, своя правда.

Разнохарактерных, но одинаково харизматичных героев сыграли народно любимые актеры – Анна Ковальчук («Мастер и Маргарита», «Тайны следствия»), Николай Наумов («Волшебный участок», «Реальные пацаны»), Анастасия Мельникова («Улица разбитых фонарей», «Плоды учености»), Екатерина Суворова («Возвращение попугая Кеши», «Ганди молчал по субботам»), Константин Раскатов («Трасса», «Молодежка. Новая смена»), Александр Дьяченко («Мажор», «Жизнь по вызову») и Анвар Либабов («Про уродов и людей», «Замок»).

Анна Ковальчук, актриса: «Я люблю все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне очень интересна наша героиня. Вообще, мне кажется, в сказках заложен какой-то правильный код, который нужно освоить и взрослым, и детям. Я очень хотела сняться в сказке. Мне кажется, это такой материал, который в нас открывает какие-то глубинные, заложенные в нас природой чувств».

Художник по гриму и создатель образов – Алекс Шейла. Художники по костюму Филипп Игнатьев и Анна Некрасова.

Написанный Алексеем Воробьевым титульный саундтрек вместе с ним исполнил Ярослав Сумишевский.

Для съемок были выбраны живописные места Ленинградской области, Курортного района Санкт-Петербурга, а также Карелии. За их отбор отвечал художник-постановщик картины Владислав Травинский, чья команда с помощью косметического вмешательства компьютерной графики превратила каждый кадр фильма в настоящую, живую сказку.