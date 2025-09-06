VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

MIA MOON простилась с летом гимном школьных будней

Фото © пресс-служба Vibe Departament

Харизматичная девочка-артист MIA MOON и дочь известной в индустрии Лилии Тумаевой запустила свою карьеру с дебютной песней «Шаронутый космос» в августе и уже готова представить второй сольный сингл.

«Школа, привет!» – это беззаботная детская песня об окончании лета и начале учебного года. Добрая и мажорная песня была написана при помощи артистки и сонграйтера GLAZAMI и спродюсирована музыкантом Igor Ten, известным по работе с L’One, Beescus, Gayana, PIZZA и многими другими. Релиз будет сопровожден большим количеством видео с виральным потенциалом, направленных на детскую аудиторию.

