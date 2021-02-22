Уличная фотовыставка фотографа-анималиста Тима Флэка работает на территории квартала «Символ» в Лефортово

Уличная экспозиция в жилом квартале «Символ» представит работы фотографа, известного своими характерными кадрами диких и домашних животных. В экспозиции представлено 40 фотографий Тима Флэка из проектов разных лет. Выставка работает до 10 апреля на территории городского парка «Зеленая река», являющегося частью жилого квартала «Символ» в районе Лефортово.

Тим Флэк. Оперная летучая мышь. 2000 год

Тим Флэк. Мандрил. 2011 год

Тим Флэк. Кольцехвостный лемур. 2016 год

Британский фотограф Тим Флэк стал известен на весь мир благодаря необычным работам, которые отражают истинный характер диких и домашних животных. Фотограф показывает эмоциональную и душевную фотографию, которая очеловечивает зверей и отображает особенный нрав каждого — от тигра до лягушки. Автор исследует взаимное влияние человека и природы, а также редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу. Миссия творчества Флэка — заставить зрителей задуматься о хрупкости наших взаимоотношений с природным миром и необходимости бережного отношения к нему. «Сегодня мы как никогда хорошо изучили животный мир, но, на самом деле, мы никогда не были так далеки друг от друга, как сейчас», — рассказывает фотограф.

В экспозиции будет представлено 40 фотографий Тима Флэка из проектов разных лет. Каждый свой фотопроект автор впоследствии оформлял в книгу: альбом «Equus» (2008) посвящен различным видам семейства лошадиных, «Dogs Gods» (2010) — портретной галерее семейства псовых, третий альбом «More Than Human» (2012) объединил в себе избранные работы из предыдущих проектов и фотографии диких животных, а издание «Endangered» (2017) посвящено редким видам животного мира, многие представители которого находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу.

В 2018 — 2019 году в Центре фотографии имени братьев Люмьер успешно прошла первая в России выставка Тима Флэка «Неестественный отбор». Любовь автора к России дала возможность создать второй выставочный проект на улицах Москвы, открытый для всех посетителей.

Тим Флэк (род. 1958 г.) — британский фотограф, специализирующийся на студийной фотографии животных. Тим Флэк изучал фотографию и живопись в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design), после чего стал успешным коммерческим фотографом, работая с такими брендами, как Adidas, Cirque du Soleil, Jaguar и Sony и крупными изданиями как National Geographic, The New York Times Magazine и The Sunday Times.

Приемы, используемые в рекламной съемке, он впоследствии стал применять и в художественных проектах, что стало характерной особенностью его оригинального стиля. От достижений в коммерческой фотографии он пришел к успеху творческому. Так, например, портрет панды Ya Yun был продан на аукционе Christie’s в мае 2018 года за 40 000 фунтов.

Впервые Флэк серьезно заинтересовался миром животных, учась на подготовительных курсах университета, когда для одного из классов он сделал фоторепортаж из лондонского зоопарка. Каждый из своих проектов Тим превращает во вдумчивое исследование, обращаясь за помощью к ученым и специалистам в области зоологии и путешествуя в разные страны мира в поисках редких разновидностей животного мира.

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