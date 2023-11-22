Бахрушинский музей откроет Музейно-театральный квартал

В Министерстве культуры России генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова доложила о предстоящем открытии Музейно-театрального квартала «Бахрушинский» и представила выставочную программу музея на 2024 год.

«История отечественного театра насыщена и многогранна, и Бахрушинский театральный музей ее бережно хранит. С открытием нового Музейно-театрального центра знакомство с родной культурой станет еще увлекательнее, его смогут посещать до 500 тысяч человек в год. Проект объединит шесть зданий на Павелецкой и 12 филиалов Бахрушинского музея в Москве, Зарайске и Туле», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Бахрушинский театральный музей, при поддержке Министерства культуры РФ, с 2021 года реализует проект создания Музейно-театрального центра, аналогов которому нет в мире. Общая площадь зданий и филиалов Бахрушинского театрального музея составит 16 тыс. кв. м. с экспозиционной площадью 7,3 тыс. кв. м. В настоящее время созданный музеем художественный консорциум – это профессиональное сообщество научных кураторов, известных художников и архитекторов, которое одновременно осуществляет работу по созданию 15 современных экспозиций, где будут представлены 11,5 тыс. предметов из фондов музея, 55 тыс. цифровых изображений и 196 интерактивных мультимедийных инсталляций.

«Сердцем» проекта станет Музейно-театральный квартал «Бахрушинский», открытие которого состоится в 2024 году в центре Москвы, на Павелецкой. В настоящий момент отреставрированы фасады пяти исторических зданий квартала, которые являются объектами культурного наследия. Произведена полная реконструкция здания медсанчасти 1935 года постройки. В Главном здании идут работы по восстановлению исторических интерьеров. Завершаются инженерные работы: музей будет оснащен современным оборудованием, которое позволит соблюдать нормы температурно-влажностного режима для сохранения коллекции. На территории организована садово-парковая зона с воссозданным фонтаном, зеленым лабиринтом и открытой сценой. Все объекты объединяет единая художественная концепция, основанная на театральной сценографии и художественно-ландшафтных решениях, которые создавались театральными художниками. Также восстановлены историческая ограда и ворота усадьбы.

Концепция Квартала строится в хронологическом порядке: от древних народных феерий и праздничных гуляний, до театральных шедевров XX века. Погружение посетителей в историю и мир театра начнется в Визит-центре, центральной входной группе квартала, представленной как Портал между городом и музеем. Там можно будет сформировать индивидуальный маршрут по музейным экспозициям. В особняке XVIII века впервые в мире создается Музей истоков русского театра. Его экспозиция расскажет историю рождения отечественного театра языком современной сценографии.

Экспозиция Дома-музея Бахрушина с воссозданными историческими интерьерами представит историю театра XIX века, историю семьи А.А. Бахрушина и созданного им музея. Новые разделы экспозиции с эскизами декораций знаменитых художников Вальца, Головина, Бакста, Федоровского, Бенуа расскажут об истории Императорских театров, «Русских сезонах» Дягилева, авангардных постановках 1920-х годов.

История детского и кукольного театров в России предстанет в 20 залах экспозиции в здании XVIII-XIX вв. Для приобщения самого юного зрителя к искусству театра, в историческом здании флигеля усадьбы Бахрушиных создается Детский центр (3+).

Для студентов театральных вузов в здании бывшего каретного сарая откроется Театральная лаборатория. Здесь будут проходить репетиции Студенческого театра ГИТИСа и ВТУ им. М.С. Щепкина, мастер-классы, выставки, постановки студенческих эскизов, фестивали инклюзивных театров.

В здании бывшей медсанчасти расположится многофункциональное пространство - Центр театральной истории, посвященный театру ХХ века. Впервые у музея появится собственное выставочное пространство – двухуровневая галерея, оснащенная современным оборудованием для организации крупных выставочных проектов и демонстрации уникального театрального наследия из фондов Бахрушинского музея.

«Открытие музейно-театрального квартала, надеемся, станет значимым событием в культурной и туристической жизни России. Сегодня Бахрушинский музей выступает в роли интегратора, способного объединять всех вокруг общей цели сохранения российского театрального наследия. Наша важнейшая задача – создать музей для посетителя, где он будет не сторонним наблюдателем, а активным участником происходящего действия, погружая его в историю российского театра, вовлекая и взрослых, и детей, и молодёжь с помощью всех современных музейно-выставочных технологий, на основе музейной педагогики», - подчеркнула директор музея Кристина Трубинова.

Стратегия развития Бахрушинского музея, введение новых экспозиционных площадей диктуют новые подходы к организации выставочной деятельности. Тематика и задачи экспозиций определяются важными юбилейными датами в истории и культуре нашей страны, а также юбилеями деятелей театрального искусства. В 2024 году музеем запланировано 22 выставочных проекта: девять - на музейных площадках в Москве, девять – в регионах и за рубежом, четыре - в новых регионах РФ.