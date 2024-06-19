«Что я делаю со своей жизнью?»: Евгения Медведева рассказала о снятом про нее документальном фильме

Сегодня в студию к ведущим утреннего шоу «УТРО.ТНТ» – Анне Хилькевич, Антону Кутузову и Анжелике Стубайло пришла в гости фигуристка, участница первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ, двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева.

Евгения рассказала ведущим, как теперь, после завершения спортивной карьеры, начинается ее день.

«Утро начинается абсолютно по-разному, ибо у меня свободный график, нет жесткого режима. Мне кажется, это было главное требование у меня к себе, чтобы больше никогда не было такого жесткого режима, как в спорте. Поэтому я высыпаюсь, иногда нет. Это уже зависит от работы», – отметила Евгения Медведева.

Ведущий «УТРО.ТНТ» Антон Кутузов решил спросить у бывшей спортсменки о вышедшем в конце прошлого года документальном фильме, снятом про нее, и узнать, как ей пришла такая идея. Медведева пояснила, что не она стала инициатором съемок, а также рассказала о впечатлениях от картины.

«Про меня снимали документальный фильм на протяжении почти пяти лет. Там есть и архивные кадры, и кадры из моего совсем раннего детства. Откопали, какую-то старую камеру, оцифровали все. И у меня было условие, чтобы я не видела ни одного кадра из этого фильма до премьеры. Я вместе со всеми сидела и смотрела в зале, пробивала себе лоб от стыда. Были моменты, когда я еще совсем юная была и мне было стыдно за себя. Когда на шестнадцатилетнюю себя смотришь и думаешь: “Что это такое? Что я вообще делаю со своей жизнью?”. Но были моменты, которые меня и до слёз пробили. Было интересно», – поделилась Евгения.

Кроме того, Медведева рассказала ведущим и зрителям о своих домашних питомцах: двух французских бульдогах и попугае. Фигуристка поделилась интересным фактом о какаду, живущем у нее дома:

«Там вообще отдельная история, как мы его приобрели. Его крали и из-за того, что он дорогой это оказалась кража в особо крупном размере. В общем, он, до сих пор, как вещественное доказательство в уголовном деле и, если что, мы должны будем принести его в суд».

Также, ведущая «УТРО.ТНТ» Анжелика Стубайло не могла не спросить у фигуристки об ее отношении к негативным комментариям, ведь у Евгении есть свое шоу, в котором она обсуждает со звездными гостями комментарии о них же в социальных сетях.

«Невозможно от этого изолироваться. Где-то до двадцатого года меня задевало. Я прям читала, искала плохие комментарии, чтобы на них как-нибудь ответить, а потом, как-то резко меня переклинило и мне стало абсолютно все равно», – прокомментировала Евгения Медеведева.