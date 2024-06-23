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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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LEHOV: «Я смотрю на свои песни как тот самый музыкальный редактор, который говорил артистам «нет»

editor
By editor
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lehov

Прежде чем стать артистом, LEHOV, он же Влад Лехов, прошел долгий путь от ведущего главного музыкального телеканала страны, до музыкального редактора различных музыкальных каналов и радиостанций. В своем интервью он искренне поделился как ему помогает прошлый опыт в работе, своими увлечениями и необычным фактом о себе.

— Влад, в 16 лет ты прошел кастинг на телеканале Муз-ТВ и многие годы был его «лицом». Как ты узнал об этом кастинге? Поддерживали ли тебя родные в твоем желании стать ведущим в довольно юном возрасте?

— Да, когда я был школьником, я уже интересовался музыкой, постоянно просматривал музыкальные сайты и слушал всю ту музыку, что попадает в чарты. Про кастинг на Муз-ТВ я прочитал на их сайте и решил сходить. Поддержка от моих родных была всегда, но изначально, когда я пошёл на кастинг, мои родные не восприняли это всерьёз. И только когда мама поехала подписывать контракт с Муз-ТВ, тогда она осознала, что я действительно стал ведущим федерального канала и поддержала меня.

— В какой момент ты понял, что пора оставить карьеру телеведущего?

— Я достиг некоторых потолков, и все, что мне было интересно, я уже сделал в карьере ведущего. Мне стало интересно идти дальше и познавать профессию изнутри. Мне захотелось заниматься чем-то большим, чем просто быть частью программного продукта. Мне захотелось создавать этот «программный» продукт. На это меня подтолкнули мои амбиции.

— Также за твоими плечами работа музыкальным редактором, расскажи подробнее об этом опыте.

— После того, как я ушел с Муз-ТВ, я начал работу на телеканале Music Box, там у меня был мой первый опыт работы музыкальным редактором. После этого я вернулся на Муз-ТВ, но в качестве музыкального редактора. В какой-то момент я стал музыкальным директором и редактором Love Radio. Можно сказать, что я выполнял иногда и все функции сразу. Моя работа была практически круглосуточной.

— Сейчас ты всерьез занимаешься созданием собственного музыкального материала. Что из прошлой своей работы в качестве музыкального редактора помогает тебе сейчас?

— Да, сейчас я делаю свой материал. Как раз-таки у меня есть большой карт-бланш, как у музыканта, потому что я смотрю на свои песни не только как автор-исполнитель и как продюсер, но и как тот самый музыкальный редактор, который говорил артистам «нет» в свое время. То есть мои песни поэтому и имеют определенный стандарт высшего качества, потому что я делаю продукт, который оцениваю и как музыкальный редактор, насколько это может подойти в эфир. Я пишу песни, сразу же их подгоняю под стандарты теле-радиовещания.

— Как бы ты описал свой репертуар? И что хотел бы донести до слушателей?

— Я пишу понятный радиопоп. Есть такой формат – радиопоп. Это чуть моднее, чем эстрада, но менее модно, чем ньюскул, так называемый. Я пишу понятную музыку, радийную, песни про любовь, про расставание, но всегда с хэппи-эндом, с акцентом на то, что все будет хорошо. В конце моих песен всегда есть хэппи-энд, который должен вдохновлять людей на то, что не надо расставаться, бросать все и опускать руки, нужно учиться сохранять то, что есть. Сохранять любовь.

— Расскажи о своем крайнем релизе — «Ничья». О чем этот трек? Как он создавался?

— «Ничья» — это очень автобиографичный, про абьюзивные отношения, в которых вместо того, чтобы любить, мы играли в дурацкую игру. И моей спутнице был важен постоянный накал страстей, эмоций. Постоянная игра на нервах, какие-то обсуждения, выяснения кто прав, кто виноват. А я хотел просто любить. Переживая все это я написал «Ничья». Я просто написал свою историю и выпустил ее, потому что я знаю, очень многие переживали подобное, а может и переживают сейчас.

— Что занимает твои дни помимо музыки?

— Я занимаюсь спортом регулярно. Я хожу в зал, набираю мышечную массу и слежу за фигурой. Мне очень нравится поддерживать себя в хорошей форме. А также я люблю гастрономию, я люблю посещать разные новые гастрономические точки на карте Москвы. И мне всегда нравится пробовать какие-то новинки. Я могу, в принципе, очень много рассказать о том куда стоит сходить и отметить красными жирными точками самые вкусное гастроместа на карте Москвы и России. Не скажу, что еда вдохновляет меня на создание музыки , но как и у любого русского человека есть вот это состояние: «Поел, нужно теперь и попеть».

— Поделись одним необычным фактом о себе.

— Я очень сильный эмпат! Я чувственный человек, я даже запоминаю людей не по внешности, а по энергии. Я могу не помнить, лица, во что был одет человек, но я помню энергетический портрет. Я не знаю, как это объяснить. В музыке также. Я пишу музыку не про людей, я пишу музыку про состояние. По сути, про энергетический портрет, но только мира в целом. Наверное, недаром мой любимый жанр художества – это импрессионизм. Когда нет четких деталей, но ты передаешь мазками и красками ощущение. Это делаю в музыке и я.

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