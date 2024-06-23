LEHOV: «Я смотрю на свои песни как тот самый музыкальный редактор, который говорил артистам «нет»

Прежде чем стать артистом, LEHOV, он же Влад Лехов, прошел долгий путь от ведущего главного музыкального телеканала страны, до музыкального редактора различных музыкальных каналов и радиостанций. В своем интервью он искренне поделился как ему помогает прошлый опыт в работе, своими увлечениями и необычным фактом о себе.

— Влад, в 16 лет ты прошел кастинг на телеканале Муз-ТВ и многие годы был его «лицом». Как ты узнал об этом кастинге? Поддерживали ли тебя родные в твоем желании стать ведущим в довольно юном возрасте?

— Да, когда я был школьником, я уже интересовался музыкой, постоянно просматривал музыкальные сайты и слушал всю ту музыку, что попадает в чарты. Про кастинг на Муз-ТВ я прочитал на их сайте и решил сходить. Поддержка от моих родных была всегда, но изначально, когда я пошёл на кастинг, мои родные не восприняли это всерьёз. И только когда мама поехала подписывать контракт с Муз-ТВ, тогда она осознала, что я действительно стал ведущим федерального канала и поддержала меня.

— В какой момент ты понял, что пора оставить карьеру телеведущего?

— Я достиг некоторых потолков, и все, что мне было интересно, я уже сделал в карьере ведущего. Мне стало интересно идти дальше и познавать профессию изнутри. Мне захотелось заниматься чем-то большим, чем просто быть частью программного продукта. Мне захотелось создавать этот «программный» продукт. На это меня подтолкнули мои амбиции.

— Также за твоими плечами работа музыкальным редактором, расскажи подробнее об этом опыте.

— После того, как я ушел с Муз-ТВ, я начал работу на телеканале Music Box, там у меня был мой первый опыт работы музыкальным редактором. После этого я вернулся на Муз-ТВ, но в качестве музыкального редактора. В какой-то момент я стал музыкальным директором и редактором Love Radio. Можно сказать, что я выполнял иногда и все функции сразу. Моя работа была практически круглосуточной.

— Сейчас ты всерьез занимаешься созданием собственного музыкального материала. Что из прошлой своей работы в качестве музыкального редактора помогает тебе сейчас?

— Да, сейчас я делаю свой материал. Как раз-таки у меня есть большой карт-бланш, как у музыканта, потому что я смотрю на свои песни не только как автор-исполнитель и как продюсер, но и как тот самый музыкальный редактор, который говорил артистам «нет» в свое время. То есть мои песни поэтому и имеют определенный стандарт высшего качества, потому что я делаю продукт, который оцениваю и как музыкальный редактор, насколько это может подойти в эфир. Я пишу песни, сразу же их подгоняю под стандарты теле-радиовещания.

— Как бы ты описал свой репертуар? И что хотел бы донести до слушателей?

— Я пишу понятный радиопоп. Есть такой формат – радиопоп. Это чуть моднее, чем эстрада, но менее модно, чем ньюскул, так называемый. Я пишу понятную музыку, радийную, песни про любовь, про расставание, но всегда с хэппи-эндом, с акцентом на то, что все будет хорошо. В конце моих песен всегда есть хэппи-энд, который должен вдохновлять людей на то, что не надо расставаться, бросать все и опускать руки, нужно учиться сохранять то, что есть. Сохранять любовь.

— Расскажи о своем крайнем релизе — «Ничья». О чем этот трек? Как он создавался?

— «Ничья» — это очень автобиографичный, про абьюзивные отношения, в которых вместо того, чтобы любить, мы играли в дурацкую игру. И моей спутнице был важен постоянный накал страстей, эмоций. Постоянная игра на нервах, какие-то обсуждения, выяснения кто прав, кто виноват. А я хотел просто любить. Переживая все это я написал «Ничья». Я просто написал свою историю и выпустил ее, потому что я знаю, очень многие переживали подобное, а может и переживают сейчас.

— Что занимает твои дни помимо музыки?

— Я занимаюсь спортом регулярно. Я хожу в зал, набираю мышечную массу и слежу за фигурой. Мне очень нравится поддерживать себя в хорошей форме. А также я люблю гастрономию, я люблю посещать разные новые гастрономические точки на карте Москвы. И мне всегда нравится пробовать какие-то новинки. Я могу, в принципе, очень много рассказать о том куда стоит сходить и отметить красными жирными точками самые вкусное гастроместа на карте Москвы и России. Не скажу, что еда вдохновляет меня на создание музыки , но как и у любого русского человека есть вот это состояние: «Поел, нужно теперь и попеть».

— Поделись одним необычным фактом о себе.

— Я очень сильный эмпат! Я чувственный человек, я даже запоминаю людей не по внешности, а по энергии. Я могу не помнить, лица, во что был одет человек, но я помню энергетический портрет. Я не знаю, как это объяснить. В музыке также. Я пишу музыку не про людей, я пишу музыку про состояние. По сути, про энергетический портрет, но только мира в целом. Наверное, недаром мой любимый жанр художества – это импрессионизм. Когда нет четких деталей, но ты передаешь мазками и красками ощущение. Это делаю в музыке и я.