Баянный дуэт SIBDUO выступит в Белгороде

24 марта 2022 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт Белгородского академического русского оркестра (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ – Евгений Алешников) и известного баянного дуэта из Санкт-Петербурга SIBDUO (Александр Сироткин и Андрей Битюцких).

Как черно–белые кнопки баяна, этого прекрасного музыкального инструмента, так и участники уникального ансамбля «SIBDUO» – это две противоположности. Они абсолютно разные: по темпераменту, характеру, судьбам, но их объединяет одна цель и одна любовь – творчество и музыка.

Начиная от своего создания в 2007 году, буквально за 4 года «SIBDUO» одержал победы во всех значимых международных конкурсах, стал обладателем «Кубка мира» и «Трофей мира». Музыканты принимают участие в различных фестивалях: в России, Азербайджане, Белоруссии, Германии, Италии, Австрии, Чехии, Украине, Китае.

Поиск новых красок, расширение репертуарных границ, создание ярких музыкальных образов – вот к чему стремятся участники ансамбля. В репертуаре произведения мировой и русской классики, современная и эстрадная музыка, джаз и обработки народных мелодий. «SIBDUO» всегда сами создают аранжировки и транскрипции исполняемых пьес.

Александр и Андрей сотрудничают с оркестрами русских народных инструментов, камерными, симфоническими оркестрами, солистами инструменталистами. Каждый концерт талантливых музыкантов – это событие, которое надолго запоминается.

Приходите на концерт «Линии сердца» и ощутите энергетику, магнетизм и драйв потрясающих артистов!

Начало в 19:00.

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