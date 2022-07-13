Традиционный благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!» пройдет в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово»

16 июля в 12.00 в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» начнется Благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!», посвященный Дню памяти Антона Павловича Чехова. Цель марафона – оказание помощи семьям из городского округа Чехов, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в дорогостоящих лекарствах или медицинском оборудовании.

Вступительный взнос на марафоне – входной билет в музей. Посетители, пришедшие в этот день в музей, становятся участниками большого и важного доброго дела. В рамках марафона пройдет добровольный сбор средств, также все желающие смогут принять участие в аукционе, на котором разыграют лоты, созданные в единственном экземпляре именно к этому мероприятию и связанные с жизнью и творчеством Чехова.

Гостей марафона ждет обширная программа, рассчитанная на посетителей разного возраста: выступления мужского вокального ансамбля «Дорос» и струнного ансамбля «Доминант квартет», детская познавательная прогулка «25 зелёных дней», встреча с автором книги и статей по биографии А.П. Чехова Дмитрием Капустиным и презентация книги «Антон Чехов: путешествие по Азии и Европе», выступление Мелиховского театра «Чеховская студия», мастер-классы и многое другое.

Почта марафона поможет отправить красивую открытку с видом музея родным и близким в любой уголок России прямо во время мероприятия.

Для гостей пройдут экскурсии по выставке «Другие», представляющей галерею женских фотопортретов из фондов музея и знакомящей с особенностью фотодела начала конца XIX – начала XX века.

Отдельным событием станет премьера документального фильма о ежегодном международном конкурсе чтецов, который проходит в январе ко дню рождения Антона Павловича Чехова и собирает в Мелихове талантливых студентов актерских вузов из разных городов и стран. Фильм показывает всю большую «кухню» создания конкурса чтецов и его не менее колоритное закулисье с репетициями, прогулками по зимней усадьбе писателя и мыслями участников и членов жюри о Чехове, его героях и сюжетах.

Марафон «Не уставайте делать добро!» был устроен в музее-заповеднике «Мелихово» в продолжение традиций чеховской благотворительности. Писатель, как известно, бесплатно лечил больных, строил школы, сотнями отправлял книги для библиотек, попечительствовал.

С 2017 года День памяти А.П. Чехова стал музейным днем благотворительности, марафон из года в год собирает всё большее количество участников. Ведь даже маленький музей может делать большие дела! Самое главное, что в результате музейных акций дети с тяжелыми диагнозами получают необходимую помощь. Программа Дня памяти А.П. Чехова всегда разная, но неизменно рассчитана на самый широкий круг посетителей разных возрастов – от тех, кто хорошо знает творчество писателя, до тех, кто только начинает знакомство с его великим наследием.

Подробнее о марафоне – www.chekhovmuseum.com.

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