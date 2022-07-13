В московском метро представили «Лебединое Озеро»

День московского транспорта в столице отметили не только ночными забегами и велофестивалями, но и удивительно красивой коллаборацией вечного искусства балета и вечного движения метро. Ночью на станции «Новослободская» Русский классический театр балета представил классику балета – «Лебединое озеро».

Впервые пробка на входе в метро радовала: в два ночи с субботы на воскресенье в вестибюле «Новослободской» собрались ценители искусства и приверженцы идеи современных партнерств. Встречали публику скрипичной музыкой и небольшим фуршетом, но большинство приглашенных сразу же спускались в непривычное тихое пространство метро, чтобы занять места поближе.

Как сказали представители московского дептранса, «Новослободская» была выбрана для показа благодаря витражам, которые сыграли роль сценических декораций. Действительно, подсветка витражей сразу создавала атмосферу чуда – при отключенном свете импровизированная сцена было залита волшебными оттенками от голубого до фиолетового. Для безопасности артистов балета поверх мраморного пола станции соорудили деревянный настил, но порой сердце замирало – впишется ли очередное па в небольшое и непривычное пространство?

Жаль одного: места в импровизированном зрительном зале не предполагали возвышения, и во всем великолепии торжество балета видели лишь первые ряды, но самые преданные поклонники простояли все выступление у колонн, порой вставая «на цыпочки» практически по-балетному.

И конечно, в отличие от классического театра, где съемка на мобильный не приветствуется, здесь свободно снимали происходящее все, кто только мог.

Среди моих фолловеров в сети вокруг этих фото разгорелась дискуссия – что балет делает в метро, и как мы вообще смеем? С аргументами о ценности искусства, традициях и упоминании святости сцены Большого театра.

Прекрасно, друзья, что вы об этом думаете. Но такие вот коллаборации и партнерства, показы настоящего искусства в необычных местах – возможность для этого искусства пробиться в повестке, полной новостей, предложений, развлекательного блогерского контента и привлечь внимание и СМИ, и соцсетей. А главное – внимание тех, кто до сцены Большого, может, никогда и не подумал бы добраться.

Новые времена – новые коммуникации. И если искусство не закрывается в элитарном кругу, а говорит о себе там, где его слышат – это прекрасно. Да и чем московское метро не произведение искусства?

Одно то, что такие события обсуждаются – уже вклад в копилку сохранения и развития культурного наследия и диалога поколений.

Так что, аssemble, дорогие, — объединяемся, таково значение этого балетного термина.

Объединяемся и ищем возможности говорить о культуре там, где есть те, кто готовы о ней говорить. И в метро тоже!

Фото — Дептранс Москвы

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