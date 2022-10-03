Bel Suono представило концерт, посвящённый Международному Дню Музыки

30 сентября в Большом зале Консерватории состоялся традиционный концерт Фортепианного шоу Bel Suono, посвящённый Международному Дню Музыки.
Bel Suono — уникальный российский коллектив, единственное фортепианное трио в мире, выступающее в прогрессивном жанре классического кроссовера.
Трио молодых пианистов-виртуозов, которые полностью отдаются музыке и зрителю.
Каждое произведение является отдельным видом искусства.
В этот вечер прозвучало множество ярких премьер, написанных специально для этого концерта, уже полюбившиеся шедевры классической и современной музыки в оригинальной обработке Bel Suono, а также авторские произведения солистов! В концерте принял участие Академический хор песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.
Почетными гостями вечера стали: Заслуженные тренеры России по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе, Даниил Маркович Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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