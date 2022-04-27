БЕЛГОРОД: Самый музыкальный матч или самый спортивный концерт?!.

Ежегодно для популяризации классической музыки и профессионального искусства, а также привлечения внимания к концертной деятельности Белгородской государственной филармонии, перед открытием очередного концертного сезона проводятся ярмарки-распродажи билетов и презентации программ в разных, порою неожиданных форматах и городских локациях. В этом году мы решили сделать старт 56-го концертного сезона музыкально-спортивным! Ведь и музыка и спорт объединяют людей, а сейчас мы все нуждаемся во взаимном внимании и поддержке друг друга.

4 июня 2022 года в товарищеском футбольном матче «Играем? Играем!» сразятся две команды – команда слушателей и команда сотрудников Белгородской филармонии. Игра запустит продажи концертов на новый 56-й концертный сезон!

В 11-00 часов на открытой спортивной площадке СОШ №35 (ул. Преображенская, 14) Белгородская филармония и СОШ №35 организуют самый необычный футбольный матч, когда-либо проводящийся в Белгороде. Товарищеская встреча команд зрителей и сотрудников Белгородской филармонии пройдет в музыкальном стиле и ознаменует старт продаж билетов на концертные программы 56-го сезона!

Оргкомитет объявляет набор кандидатов в команду слушателей (набор действует до 16 мая)! Записаться в футбольную команду можно по тел. 33-46-61, написав сообщение сообществу во «ВКонтакте», либо на электронную почту nattro@bk.ru c пометкой «ФУТБОЛ». Нужно указать лишь ФИО, год рождения, опыт игры, амплуа (позиция в команде) и свою мотивацию участвовать.

Торжественное открытие, представление команд, хоровое исполнение футбольного гимна, музыкальные паузы под живую музыку, команды болельщиков и команда черлидеров… всё будет по-настоящему! Также предусмотрены памятные призы и сувениры, фотосессии с музыкантами и музыкальными инструментами Белгородской филармонии. Организаторы обязательно поощрят самых активных болельщиков.

Если ты любишь спорт не меньше, чем музыку, если твоё сердце бьётся в ритме футбола, ты можешь стать одним из нас! Играем? Играем!

Вход для всех – бесплатный.

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