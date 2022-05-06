ЕКАТЕРИНБУРГ: Международный проект Meet BRICS Art завершил работу

В рамках проекта была организована 3D-выставка работ 37 художников из стран БРИКС, а также 10 еженедельных тематических онлайн-встреч художников, галеристов, искусствоведов стран альянса. Проект продлился более трёх месяцев, с 18 января по 30 апреля 2022 года. Возможность проведения мероприятий появилась благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Виртуальную экспозицию выставки составили более 170 самобытных и разноплановых работ мастеров из всех стран альянса. Это произведения, выполненные в разных жанрах, техниках и стилях, которые дали посетителям возможность получить новый эстетический опыт и почувствовать национальные особенности в работах художников из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Были представлены работы, написанные не только традиционными красками, но и выполненные из неординарных материалов, например, изготовленные из металла, вытканные из шерсти и льна и даже исполненные с помощью кофе на бумаге. Основную часть экспозиции составили работы уральских живописцев, входящих в Свердловское отделение Союза художников России. С момента открытия 3D-выставки, работы художников посмотрели более 1200 посетителей.

В рамках проекта Meet BRICS Art было проведено 10 тематических онлайн-встреч на которых обсудили важные вопросы, с которыми сегодня сталкивается современное искусство. Представители разных стран подискутировали о том, какое влияние оказывает общественный вкус на творчество художников, о дизайне и искусстве в городском пространстве, молодых художниках 21 века и их картине мира. Затронули темы неотрадиционализма как основы искусства в странах БРИКС, концептуального и профессионального искусства, современной анимации и продвижения в цифровом пространстве и многие другие актуальные вопросы. Последняя встреча была посвящена обсуждению перспектив взаимодействия художников стран альянса. Все встречи вызвали живой отклик аудитории, онлайн-трансляцию посетили представители разных стран, а видеозаписи мероприятий посмотрели более 1500 человек.

«Мы рады тому, что проект вызвал интерес у художников и посетителей из разных стран. Наши участники говорят на разных языках, но искусство помогает нам всем лучше понять друг друга, указывает на нашу непохожесть и дает новые точки для развития. Благодаря личному знакомству художников друг с другом, появились идеи организации новых проектов в нескольких странах», – комментирует Анна Курумчина, директор Агентства культурной и научной дипломатии.

Проект инициирован некоммерческой организацией «Агентство культурной и научной дипломатии» и проводился при поддержке Министерства культуры и Союза художников Свердловской области.

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