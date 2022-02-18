Ретроспективная выставка работ Олега Целкова открывается ММОМА

Московский музей современного искусства совместно с Tsukanov Family Foundation представляет первую полномасштабную ретроспективную выставку одного из самых известных классиков советского нонконформизма Олега Целкова.

Автопортрет, 1956 © Tsukanov Family Foundation

Олег Целков – признанный первопроходец сложного пути отечественного неофициального искусства. Его отчисляли из классических художественных образовательных учреждений, а коллеги и сверстники признавали гением, чудом для периода культурных ограничений и запретов. Именно он сподвиг многих художников на разрыв с соцреализмом. Развиваясь, современное искусство СССР все больше подхватывало новейшие западные тенденции, тогда как один из его основателей, Олег Целков, на заре своего творчества предпочел обратиться к русскому авангарду начала века и, в частности, к кубо-футуристам и фовистам. В его оригинальном творчестве можно встретить и черты, близкие экспрессионизму и сюрреализму, но сам язык Целкова, опираясь на очевидные примеры, был исключительным и индивидуальным. Первые работы Целкова насыщены прямыми отсылками к работам Кончаловского, Матисса, Леже, Малевича.

К 1980-90-м годам стиль и философия Целкова заканчивают процесс формирования, он обращается к критике «общества зрелищ», безликой массы. Его знаменитые «рожи» – это и обобщенные маски, лишенные души и ведомые единой идеей, и люди будущего, и архаичные образы прошлого, и философы, ищущие вселенское счастье для человечества. При этом сам Целков отрицал в выдуманных образах намек на критику тоталитаризма, он считал, что смотрит куда глубже, в саму суть личности современного человека. На этом этапе творческого пути Целкову становятся ближе западные современники – Альберто Джакометти и Фрэнсис Бекон – чем отечественные нонконформисты, стремящиеся противостоять идеологии.

Ретроспективная выставка в ММОМА демонстрирует все периоды и этапы творчества Олега Целкова, а также дает возможность проследить процесс формирования и апогей уникального авторского стиля. Экспозиция состоит из 8 тематических и хронологических разделов, охватывающих период творческой деятельности Целкова с 1950-х по 2020-е годы в более чем 100 произведениях из 25 частных и музейных собраний России, Франции, Германии, Швейцарии и США. Специально к выставке в издательстве Kerber (Германия) при участии ABC Design (Москва) был издан каталог-резоне Олега Целкова, в который вошли около 900 работ автора. Дизайнером каталога выступил Дмитрий Мордвинцев.

Выставка работает с 2 марта по 8 мая 2022 года.

Двое © Пресс-служба ММОМА

Семья © Пресс-служба ММОМА

Театр, 2008 © Tsukanov Family Foundation

Инцидент, 2010 © Tsukanov Family Foundation

Двое с топорами, 1996 © Tsukanov Family Foundation

Три лица, 1980 © Tsukanov Family Foundation

Пять лиц, 1980 © Tsukanov Family Foundation

Толпа, 1978 © Tsukanov Family Foundation

Портрет, 1960 © Tsukanov Family Foundation

Групповой портрет с арбузом, 1963 © Tsukanov Family Foundation

Матадор и бык, 1957 © Tsukanov Family Foundation

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