Бесплатные активности на новогодних каникулах на ВДНХ

С 1 по 9 января 2022 года на Главной выставке страны пройдет новогодняя программа. В подборке — мероприятия для детей и взрослых, которые можно посетить бесплатно. На некоторые из них требуется предварительная регистрация.

Для любителей активного отдыха в парке «Останкино» работает бесплатный каток. 1 января ледовая площадка откроется в 11:00. Также в парке проложены трассы для лыжных прогулок. Основной маршрут в 5 километров предназначен для катания на беговых лыжах и проложен параллельно пешеходным дорожкам по лесопарковой части, для катания «коньком» — в центральной части парка, детский протяженностью 500 метров расположен у Паркового пруда.

В Центре славянской письменности «Слово» 4, 5, 8 и 9 января в 14:30 пройдет цикл инклюзивных занятий «Путешествие Буковки» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ребятам расскажут о берестяных грамотах, первом печатном станке и старинных буквах. Завершится занятие мастер-классом, направленным на развитие внутреннего потенциала ребенка. Каждого участника может сопровождать один взрослый.

8 января в 14:00 филолог, фольклорист и этнограф Александр Маточкин проведет лекцию «Рождественские песни и обряды». Участники узнают, как праздновали Рождество в старину, и послушают рождественские песни. Бесплатно, по регистрации. 9 января в 14:00 здесь пройдет лекция Станислава Дробышевского «Как появились слова: взгляд антрополога».

С 3 по 9 января инновационно-образовательный комплекс «Техноград» приглашает на бесплатные мастер-классы, квесты и игры. Необходима предварительная запись на сайте. В эколого-просветительском центре «Пчеловодство» праздничная программа пройдет со 2 по 9 января. Юных гостей ждут интерактивные игры, экскурсии, викторины и акция «Новый экологичный год». Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону +7(495)966-09-22.

Павильон «Макет Москвы» в праздничные дни работает 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 10:00 до 20:00. Вход бесплатный. А в павильоне «Нефть» все каникулы можно принять участие в новогоднем посткроссинге — обмене открытками с праздничными пожеланиями.

В павильоне «Книги» РОСИЗО на каникулах пройдут мероприятия в рамках параллельной программы выставки «Детские сказки». 5 января с 12:00 до 14:00 гостей ждет презентация книги «Мармеладная бабушка» детского писателя Валентина Постникова. 6 января в 15:00 здесь покажут музыкальную комедию «Айболит-66», 7 января в 14:00 — экранизацию сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», 8 января в 14:00 — фильмы-сказки Юрия Норштейна. Показы состоятся при поддержке киностудии «Союзмультфильм» и киноконцерна «Мосфильм».

С 3 января и до конца праздников с 13:00 до 16:00 в Музее транспорта Москвы открыта творческая мастерская. Детям расскажут о новогодних традициях и транспорте разных стран, научат делать своими руками поздравительные открытки, гирлянду из оригами и елочные игрушки. Участие бесплатное, регистрация по ссылке. Еще одна творческая мастерская будет работать в галерее «Лес». Время: 1 января c 14:00 до 21:00, со 2 по 9 января с 10:00 до 21:00. Юные гости создадут своими руками елочную игрушку и украсят ею елку. Также здесь пройдет конкурс рисунка.

7 января в 12:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет спектакль «В поисках рождественского чуда». Участие бесплатное, по регистрации. 8 января с 18:00 до 22:00 на площади Промышленности состоится шоу «Тесла». Гигантские катушки сгенерируют молнии, а ведущие в специальных костюмах покажут магию управления электрическими разрядами.

Проект «Россия — моя история» в павильоне №57 откроет год масштабным Петровским фестивалем. Его приурочат к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Специально для гостей подготовили более десяти различных интерактивов, которые расскажут о том, что Петр I вложил в традицию празднования Нового года, и о его эпохе правления в целом. Вход бесплатный, время работы: 2 января с 13:00 до 18:00, 3–6 января с 11:00 до 18:00, 7 января с 11:00 до 16:00.

С 3 по 7 января с 11:00 до 19:00, 8 и 9 января с 11:00 до 20:00 в Выставочно-торговом центре Республики Беларусь пройдет выставка-ярмарка гильдии белорусских ремесленников. Вход свободный. С 4 по 6 января с 12:00 до 20:00 и 7 января с 12:00 до 17:00 в павильоне №57 состоится выставка «Ювелирный вернисаж». Посетители смогут выбрать для себя или в подарок украшения из новых коллекций компаний из России и других стран. Вход бесплатный.

Кроме того, на открытой площадке нового гастрономического пространства Restomarket на ВДНХ открыта праздничная ярмарка. Здесь представлены блюда разных стран мира, а также игрушки и сувениры с новогодней атрибутикой. Время работы в 2022 году: 1 января с 14:00 до 20:00, со 2 по 9 января с 11:00 до 20:00.

На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Вход в музеи и некоторые другие площадки доступен при предъявлении QR-кода. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Более подробно на сайте ВДНХ.

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