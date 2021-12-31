Storytel запишет всю серию книг Веры Камши «Отблески Этерны»

Международный сервис аудиокниг Storytel начал запись цикла романов в жанре исторического фэнтези, созданных русской писательницей, журналисткой Верой Камшой. Первая книга «Краcное на красном», экранизация которой выйдет на экраны в России в январе 2022 года, уже доступна в Storytel.

Озвучил первую аудиокнигу известный актер театра и кино и исполнитель роли Рокэ Алвы в новом сериале Юрий Чурсин.

В 2022 году, спустя 17 лет после выхода первой книги, цикл романов будет представлен во всех самых популярных форматах.

«Когда что-то начинает звучать, это, самое малое, интересно. Всем нам читали в детстве, все мы тонули в сказках и стихах. Потом волшебство кончалось, мы начинали читать сами, это давало очень много, но что-то при этом и уходило.

Как известно, каждый читает свою собственную книгу, состоящую из авторского текста и читательского воображения. Именно поэтому так трудно снимать экранизации, ведь каждый представляет героев по-своему. Если это представление не совпадает с тем, что получается на экране, может возникнуть отторжение, разочарование, досада.

Аудиоформат в этом смысле гораздо свободнее. Когда книга звучит и звучит хорошо, то ничто не мешает слушателю творить самому, ничто не вступает в противоречие с его собственным восприятием. Можно слушать и мысленно «снимать» свое собственное кино.

Для людей с творческим и при этим критическим мышлением подобная возможность должна быть бесценной», – делится своими впечатлениями о выходе аудиокниги автор Вера Камша.

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