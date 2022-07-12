БФ «Гольфстрим» открыл выставку «Искусство быть» в ЛНР

Ко Дню семьи, любви и верности БФ «Гольфстрим» привёз выставку «Искусство быть» в Луганскую Народную Республику. Открытие состоялось 8 июля в Свердловске, затем экспонаты отправятся в другие города Республики. Торжественное открытие выставки прошло в Свердловском краеведческом музее Республики. Мероприятие открыла президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим» Марина Зубова.

«День семьи, любви и верности любимый всеми праздник. Выставка «Искусство быть» — инклюзивный, образовательный проект, который интересен для семейного посещения. Арт-объекты, представленные здесь, можно трогать руками, играть с ними. Творчество художников, ставших авторами данной выставочной площадки, помогает преодолевать психологические трудности и увидеть мир глазами талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Марина Зубова, президент и учредитель БФ «Гольфстрим.

С экспонатами также познакомились глава администрации города Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачёв, его заместители, глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, представители духовенства, а также жители Свердловска с детьми.

«Приятно, что та реальная помощь, которую Благотворительный фонд оказывает Свердловску, сегодня ещё дополнена возможностью для горожан прикоснуться к искусству», — прокомментировал глава администрации города Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачёв.

Экскурсию по выставочным залам провела Алёна Карбасова — менеджер проекта «Искусство быть» и специалист по инклюзии фонда «Гольфстрим».

«Арт-объекты выставки, переезжая по городам России, обновляются примерно один раз в год. В Свердловске мы представили инсталляции «Море» и «Правила поведения в городе» от Вероники Павленко и студии «Особые художники»; «Я и другие Я», автором которой выступил Владимир Селезнёв; «Я тут, я с тобой» от Маркуса Мартиновича; «Здравствуйте, мы ваши соседи» от Виктории Трубицыной; «Показать то, что нельзя увидеть» от Юлии Абзалтдиновой. Каждый художник по-своему интересен. Для того, чтобы почувствовать и понять их творчество, нужно прикоснуться к их работам, понять весь их глубокий смысл», — пояснила Алёна Карбасова.

Разобраться в современном искусстве присутствующим помогали волонтёры-медиаторы, прошедшие специальное обучение заранее. В начале мероприятия им были вручены сертификаты об участии в образовательной программе.

Выставка «Искусство быть» — проект БФ «Гольфстрим» продолжит свою работу на территории Свердловского краеведческого музея по адресу ул. Пирогова, дом 2в, (Луганская Народная Республика) до 24.07.2022 года включительно. Все желающие смогут посетить выставочные залы с 10:00 до 12:00 и с помощью медиаторов прикоснуться к миру искусства.

Следующий город, где пройдет выставка станет Краснодон в Луганской Народной Республике.

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