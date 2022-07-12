Коллекция аутентичных экспонатов на ВДНХ по мотивам творчества Бэнкси «Найти Бэнкси» пополнилась

Организаторы выставки представили гостям выставки 10 репродукций картин и один новый и очень интригующий экспонат под названием «Стоунхендж Бэнкси».

Новый экспонат представляет собой миниатюру одноименного проекта Бэнкси, в рамках которого современный стрит-арт художник создал инсталляцию из био-туалетов, напоминающую легендарный Стоунхендж. Бэнкси разместил её неподалеку от оригинального археологического памятника. За это он подвергся жёсткой критике: многие сочли его поступок издёвкой над древними руинами. Бэнкси на этот счёт сказал, что «Многие памятники – это всего лишь немного мусора, а мой – это куча биотуалетов».

10 новых картин, которые ранее не были представлены на экспозиции, органично дополняют повествование о творчестве Бэнкси, еще больше раскрывая многогранность его творчества посетителю.

Наиболее известное из всех — граффити Бэнкси, посвященное фильму Квентина Тарантино 1994 года, «Криминальное чтиво». В версии Бэнкси, выполненной белой краской на черном фоне, главные герои Винсент и Джулс изображены бок о бок и синхронно прицеливаются.

Однако в типичной для Бэнкси иронической манере их пистолеты были заменены ярко-желтыми бананами — единственным инородным оттенком цвета в остальной черно-белой композиции. Брутальность персонажей «Криминального чтива» самым комичным образом контрастирует с бананами — самым мирным фруктом на земле.

Где? Павильон № 21 ВДНХ.

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