Кавказские страницы в биографии Толстых

Будучи ребенком, Лев Николаевич Толстой обращался к нему на «вы», а позже в своих «Воспоминаниях» называл «удивительным человеком»…

Братья Л.Н. и Н.Н. Толстые. 1851 год

Николай, старший брат Льва Толстого, обладал «тонким художественным чутьем, крайним чувством меры, добродушным веселым юмором, необыкновенным, неистощимым воображением». Он часами рассказывал братьям придуманные им сказки, смешные рассказы и фантастические истории. Несомненно, что Н.Н. Толстой еще в детстве оказал большое влияние на своего брата Л.Н. Толстого, пробудив в нем художественный талант.

К 200-летию со дня рождения Николая Толстого Государственный музей Л.Н. Толстого подготовил выставку «"Один из лучших людей, которых я встречал в жизни"». Экспозиция откроется 16 июня в филиале музея, Культурном центре им. Л.Н. Толстого в Железноводске. Посетители Культурного центра познакомятся с биографией Николая Толстого, тесно связанной с Кавказом, и его литературным творчеством (в частности – с рассказом «Охота на Кавказе», повестью «Пластун» и очерками «Весенние поля» и «Заяц»).

Вниманию гостей будут представлены виды станицы Старогладковская работы художника Евгения Лансере, куда в 1851 году к старшему брату приехал Лев Толстой, начинавший военную карьеру, а также документы, рассказывающие о службе братьев Толстых на Кавказе. Среди уникальных экспонатов - публикации, рукописи Николая Николаевича (в том числе перевод Библии на русский язык), рисунки, фотографии и письма, литературные и живописные работы из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого.

Евгений Лансере. Станица Старогладковская

К сожалению, многим творческим замыслам Николая Толстого не суждено было осуществиться: осенью 1860 года Николай, долгое время болеющий туберкулезом, скончался во французском городе Гиер. В лице старшего брата Лев Толстой потерял самого близкого друга. В октябрьском письме 1860 года к тетушке А.А. Толстой он писал: «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни, – это был лучший мой друг». Цитата из этого письма дала название выставке, само письмо также представлено на ней.

Выставка «"Один из лучших людей, которых я встречал в жизни". К 200-летию со дня рождения Н.Н. Толстого» продлится до 16 июня 2024 года.

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