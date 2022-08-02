Библиотека нового типа: проект реновации Липецкой областной научной библиотеки представили участники конкурса «Экосистема Города»

29 июля прошла презентация и защита проектов финалистов федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города» в Липецке. Был утвержден проект-победитель реновации Липецкой областной научной библиотеки: к 2026 году она превратится в новое креативное пространство.

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Во время первого этапа конкурса более 600 молодых архитекторов со всей страны прошли образовательный курс от лучших экспертов. Во втором этапе 5 команд по 10 человек отправляются в Нижний Новгород, Липецк, Тулу, Архангельск и Пермь, где под наставничеством профессиональных архитекторов разрабатывают проекты реальных объектов.

Липецк стал вторым регионом, в котором прошел очный воркшоп «Экосистемы Города»: под руководством кураторов молодые специалисты разработали два проекта реновации Липецкой областной универсальной научной библиотеки и благоустройства прилегающей территории и защитили их перед представителями власти.

С 25 по 29 июля молодые архитекторы и урбанисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Липецка знакомились с архитектурным ландшафтом города, изучали особенности объекта, общались с местным профессиональным сообществом и разрабатывали свои концепции реновации.

Работой двух команд руководили кураторы: основатель архитектурной мастерской AMOR, сооснователь инициативной группы МАРХИ «Точка зрения» Ксения Раковская и член Союза Московских Архитекторов, доцент кафедры Основ архитектурного проектирования МАРХИ Юлия Лисенкова.

Липецкая областная универсальная научная библиотека ведёт свою историю с 1918 года, когда была открыта Центральная библиотека города Липецка. Ее созданием занимался врач, краевед, основатель Липецкого Петровского общества распространения научных и практических знаний Михаил Павлович Трунов. Главный зал областной библиотеки оформлен монументальными росписями, выполненными заслуженным художником России Виктором Лузановым. Здесь хранятся уникальные коллекции редкого фонда: книги XVII–XIX веков с автографами и экслибрисами известных деятелей, факсимильные и особо ценные в художественном исполнении издания, а также коллекция книг от средневековой латыни до современности на 40 языках.

Защита проектов команд конкурса состоялась 29 июля. Председателем жюри выступил заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин. В состав жюри вошли начальник управления молодежной политики Липецкой области Светлана Карелина, заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Надежда Зарникова, начальник управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Диана Полуэктова, почетный архитектор России, председатель правления липецкой организации союза архитекторов России, председатель градостроительной секции четырёх созывов общественной палаты города Липецка Сергей Сошников, руководитель молодежной секции Липецкого подразделения Союза архитекторов России Евгения Мельгунова, директор ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» Анна Волкова.

Открыл мероприятие заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин с приветственным словом. «Хочу поблагодарить всех организаторов и участников, желаю всем успехов. Я очень надеюсь, что наша библиотека обретет новую жизнь, и много людей будет приходить и получать здесь удовольствие, новые знания, проводить хорошо время, обогащаться. Все это сделает жизнь в нашем городе еще лучше, радостнее и красочнее», — подчеркнул Анатолий Якутин.

Руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова поблагодарила представителей региона за теплый прием: «Сегодня мы увидим результаты работы наших участников: в короткий срок ими были созданы две концепции благоустройства Липецкой областной научной библиотеки. Перед нами стояла очень ответственная задача, и я надеюсь, что результат оправдает ваши ожидания».

Команды представили два проекта реновации библиотеки. По итогам обсуждений жюри выбрало команду-победителя, в состав которой вошли: Виктория Станчина (Санкт-Петербург, Горный университет), Илья Смирновс (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный университет), Анна Знаменщикова (Москва, МГУТУ им К.Г. Разумовского), Даниил Аметов (Липецк, Липецкий государственный технический университет), София Кропачева (Санкт-Петербург, бакалавриат СпбГАСУ, магистратура ИТМО).

«Поздравляем победителей конкурса «Экосистема Города» в Липецке! Хотела поблагодарить администрацию и архитектурное сообщество региона: вы помогли участникам разработать проекты реновации очень высокого уровня, сохранить историческую аутентичность и при этом реализовать самые современные запросы жителей», — отметила руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Конкурсные проекты порадовали нас созвучным времени пониманием роли библиотеки в городе — не только как места сохранения и приумножения знания, но и пространства для диалога, точки формирования сообщества, креативного хаба. Проекту-победителю удалось соблюсти необходимый баланс между сохранением исторического наследия и современными требованиями к общественному пространству библиотеки — после реконструкции оно расширит свои функции и будет использоваться с максимальной пользой для жителей города», — считает СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

Проект реновации Липецкой областной научной библиотеки будет реализован до 2026 года. Следующий воркшоп «Экосистема Города» пройдет 13 – 17 сентября 2022 в Перми. Организаторы проекта — ФГБУ «Роскультцентр» и компания «Культура потребления». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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