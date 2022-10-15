ЛитРес и «Новое Радио» выпустили аудиосборник сказок в озвучке российских звезд

Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес и «Новое Радио» записали эксклюзивный аудиосборник сказок. В него вошли шедевры устного народного творчества и знакомые с детства произведения Александра Пушкина, Корнея Чуковского и Эдуарда Успенского, озвученные голосами Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Димы Билана и других российских звезд. Послушать аудиосборник можно по ЛитРес: Абонементу, начиная с 14 октября.

Крупнейший сервис цифровых книг ЛитРес и «Новое Радио» дарят всем пользователям возможность услышать любимые сказки в исполнении популярных артистов. В совместный аудиосборник вошли как русские народные сказки, так и культовые произведения Александра Пушкина, Корнея Чуковского и Эдуарда Успенского в озвучке Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Вани Дмитриенко и других знаменитых исполнителей.

Стихотворения Корнея Чуковского «Тараканище», «Айболит», «Муха-Цокотуха» и «Мойдодыр» записали рэп-исполнитель ST, победитель конкурса «Евровидение» Дима Билан, певица и наставница проекта «Голос» Полина Гагарина, а также шоумен и телеведущий Владимир Маркони. Сказки «О Золотом Петушке» и «Рыбаке и рыбке» Александра Пушкина озвучены блогером и актрисой Кариной Кросс и Гариком Burito, экс-участником группы «Банд’Эрос». Русской народной сказке «Маша и медведь» свой голос подарил известный певец Сергей Лазарев, а «Колобок» «заговорил» благодаря Владимиру Маркони. В озвучке истории «Пластилиновая ворона» Эдуарда Успенского принял участие Ваня Дмитриенко, известный публике благодаря своему хиту «Венера — Юпитер».

«Для меня сказка — это не просто волшебная история или сюжет. Это мудрость, в которой можно найти ответы на все случаи жизни. В сказках всегда есть несколько смыслов, и все они поучительны. Так, для малышей — это увлекательная история героев, для ребят постарше — пример того, как добро побеждает зло, а для нас, взрослых, — возможность прислушаться к истине, которая живет между строк и передается из поколения в поколение. Мне интересно находить и доносить этот смысл своим слушателям, ведь он является ключом ко многим жизненным ситуациям. Например, сказка «Муха-Цокотуха» учит нас силе дружбы, ценности гостеприимства и вере в истинные мужские качества характера. Именно поэтому эта сказка была и остается одной из моих любимых», – рассказывает Полина Гагарина.

«Я счастлив, что запускаются такие проекты. И очень рад стать частью доброго и тёплого события. Мне посчастливилось озвучивать одну из моих любимых сказок — “Маша и медведь”! Потому я особенно горд тем, что она обрела новую жизнь в чудесном проекте «Нового Радио” и ЛитРес», – говорит Сергей Лазарев.

«Идея невероятно классная! Я ещё со школы всегда мечтал записать сказку и круто, что “Новое Радио” и ЛитРес придумали такой проект. Очень рад быть частью доброго и полезного дела!», – делится Ваня Дмитриенко.

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