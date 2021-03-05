В Москве пройдет второй хакатон для разработчиков и стартапов в туротрасли

В сто­ли­це идёт при­ем заявок на уча­стие во вто­ром хака­тоне для раз­ра­бот­чи­ков и стар­та­пов в турин­ду­стрии Moscow Travel Hack. Он состо­ит­ся 27 и 28 мар­та 2021 года. Об этом сооб­щи­ла замм­э­ра Ната­лья Сер­гу­ни­на. Подать заяв­ку мож­но до 17 мар­та на офи­ци­аль­ном сай­те про­ек­та. Участ­ни­кам пред­сто­ит выпол­нить зада­ния от орга­ни­за­ций-парт­не­ров — раз­ра­бо­тать полез­ные циф­ро­вые реше­ния для отрас­ли на фоне пандемии.

«Пер­вый мос­ков­ский хака­тон в сфе­ре туриз­ма про­шел в фев­ра­ле про­шло­го года и стал мас­штаб­ным собы­ти­ем для про­фес­си­о­наль­но­го сооб­ще­ства всей стра­ны. Про­ект объ­еди­нил участ­ни­ков более чем из 10 реги­о­нов. Коли­че­ство подан­ных заявок пре­вы­си­ло 1,2 тыся­чи. Мы полу­чи­ли пози­тив­ный отклик и от самих участ­ни­ков, и от ком­па­ний-парт­не­ров — лиде­ров рын­ка. А посколь­ку мно­гие выска­зы­ва­лись за раз­ви­тие это­го успеш­но­го опы­та, хака­тон реше­но про­ве­сти и в 2021 году. Он запла­ни­ро­ван на 27–28 мар­та», — рас­ска­за­ла Ната­лья Сергунина.

Про­шло­год­ний хака­тон в каче­стве парт­не­ров под­дер­жа­ли куль­тур­ные пло­щад­ки Моск­вы, а так­же круп­ные рос­сий­ские и меж­ду­на­род­ные ком­па­нии. Для участ­ни­ков и гостей под­го­то­ви­ли обра­зо­ва­тель­ную про­грам­му — их жда­ли выступ­ле­ния экс­пер­тов в обла­сти мар­ке­тин­га, инду­стрии туриз­ма и гостеприимства.

Коман­ды-участ­ни­ки Moscow Travel Hack-2020 раз­ра­ба­ты­ва­ли, к при­ме­ру, ауди­о­на­ви­га­цию по музею-запо­вед­ни­ку «Цари­цы­но», ком­му­ни­ка­ци­он­ный сер­вис для тури­сти­че­ско­го пор­та­ла Discover.Moscow и про­грамм­ное реше­ние для вир­ту­аль­но­го голо­со­во­го помощ­ни­ка ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Еще одним резуль­та­том ста­ло созда­ние отрас­ле­во­го сооб­ще­ства Moscow Travel Hub. Это экс­перт­ная онлайн-пло­щад­ка, где спе­ци­а­ли­сты из Рос­сии и дру­гих стран обсуж­да­ют пер­спек­ти­вы роста и новые источ­ни­ки раз­ви­тия в сфе­ре туриз­ма. Про­ект пред­по­ла­га­ет онлайн-встре­чи, ворк­шо­пы, веби­на­ры. В сооб­ще­ство вхо­дят око­ло тыся­чи игро­ков тури­сти­че­ско­го рын­ка и смеж­ных направ­ле­ний: туро­пе­ра­то­ры, тура­ген­ты, оте­ли, экс­кур­си­он­ные бюро, travel-стар­та­пы, раз­ра­бот­чи­ки тех­но­ло­гич­ных реше­ний и транс­порт­ные компании.



Для справки:

Moscow Travel Hack — пер­вый в Рос­сии хака­тон, в ходе кото­ро­го раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся новые циф­ро­вые реше­ния для тури­сти­че­ской отрас­ли. Его орга­ни­за­тор — сто­лич­ный Коми­тет по туриз­му. В 2021 году парт­не­ра­ми ста­нут ПАО «Сбер­банк», «Руса­том Инфра­струк­тур­ные реше­ния», тур­ком­па­ния TUI, меж­ду­на­род­ный аэро­порт Домо­де­до­во, авиа­ком­па­ния S7 Airlines, Поли­тех­ни­че­ский музей и другие.

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