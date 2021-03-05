В Москве пройдет второй хакатон для разработчиков и стартапов в туротрасли

В столице идёт прием заявок на участие во втором хакатоне для разработчиков и стартапов в туриндустрии Moscow Travel Hack. Он состоится 27 и 28 марта 2021 года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Подать заявку можно до 17 марта на официальном сайте проекта. Участникам предстоит выполнить задания от организаций-партнеров — разработать полезные цифровые решения для отрасли на фоне пандемии.
«Первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тысячи. Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров — лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году. Он запланирован на 27–28 марта», — рассказала Наталья Сергунина.
Прошлогодний хакатон в качестве партнеров поддержали культурные площадки Москвы, а также крупные российские и международные компании. Для участников и гостей подготовили образовательную программу — их ждали выступления экспертов в области маркетинга, индустрии туризма и гостеприимства.
Команды-участники Moscow Travel Hack-2020 разрабатывали, к примеру, аудионавигацию по музею-заповеднику «Царицыно», коммуникационный сервис для туристического портала Discover.Moscow и программное решение для виртуального голосового помощника ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Еще одним результатом стало создание отраслевого сообщества Moscow Travel Hub. Это экспертная онлайн-площадка, где специалисты из России и других стран обсуждают перспективы роста и новые источники развития в сфере туризма. Проект предполагает онлайн-встречи, воркшопы, вебинары. В сообщество входят около тысячи игроков туристического рынка и смежных направлений: туроператоры, турагенты, отели, экскурсионные бюро, travel-стартапы, разработчики технологичных решений и транспортные компании.
Для справки:
Moscow Travel Hack — первый в России хакатон, в ходе которого разрабатываются новые цифровые решения для туристической отрасли. Его организатор — столичный Комитет по туризму. В 2021 году партнерами станут ПАО «Сбербанк», «Русатом Инфраструктурные решения», туркомпания TUI, международный аэропорт Домодедово, авиакомпания S7 Airlines, Политехнический музей и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.