В Красногорске пройдет финал II международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие»  

16 и 17 ноября в ДК «Подмосковье» (Красногорск, ул.Ленина д.3) состоятся открытый второй тур и Гала концерт II международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие».

Конкурс «МиР» весьма молодой, но уже пользующейся большим авторитетом в профессиональных кругах. Первый конкурс проходил в конце прошлого года, а Гала концерт порадовал зрителей и вовсе в январе 2022! Многие лауреаты уже были приглашены в другие конкурсы, получили специальные стипендии и право на обучение в музыкальных ВУЗах. Помимо этого, география конкурса сильно увеличилась.

Во втором конкурсе, приняли участие более 5500 участников из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Сирии!

В финал вышли более 500 участников из 214 городов по всем номинациям (как сольные исполнители, так и ансамбли). Победители примут участие в заключительном Гала концерте.

Конкурс «МиР – Музыка и Развитие» направлен на поиск и музыкальное развитие талантливых детей в области инструментального и вокального исполнительства. Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры Московской области и Продюсерского центра Александра Яковлева. Организаторы конкурса: АНО «Центр развития культуры и искусства «Азбука музыки».

Строгий отбор финалистов осуществляли члены профессионального жюри:

Александр Яковлев, председатель жюри, директор конкурса «МиР», художественный руководитель Grand Melody Orchestra;

Денис Майданов, заслуженный артист России, депутат Государственной Думы РФ, первый зампред комитета по культуре Государственной Думы РФ;

Вячеслав Семёнов, народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных, композитор;

Михаил Казиник, член Европейской академии искусства, Музыкальный эксперт Нобелевского концерта;

Анна Литвиненко, Народная артистка России, Профессор РАМ им. Гнесиных;

Анатолий Цеп, Зав. отделом музыкального искусства ГРДНТ им. В.Д.Поленова, Председатель творческой комиссии «Исполнительство на народных инструментах» Московского музыкального общества, заслуженный работник культуры России.

17 ноября 2022 в 17:00 в ДК «Подмосковье» (г. Красногорск, ул. Ленина 3) пройдет Гала концерт и торжественная церемония награждения победителей II международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие». Ведущий гала-концерта — Александр Олешко.

Все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными призами. Обладатели Гран при, каждый в своей номинации, получат дорогостоящие профессиональные музыкальные инструменты и микрофонные системы.

В течение реализации проекта «МиР» в Подмосковье проводилась серия бесплатных мастер-классов от членов жюри по направлениям конкурса.

Подробнее о конкурсе «МиР — Музыка и Развитие» на официальном сайте www.konkursmir.ru.

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