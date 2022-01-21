«На крыльях песни» – музыка немецкого романтизма в Малом зале Московской Консерватории

4 февраля 2022 года в Mалом зале Московской Консерватории состоится концерт, посвященный музыке немецкого романтизма «На крыльях песни». В этот вечер прозвучат шедевры камерной инструментальной и вокальной музыки немецких композиторов-романтиков: Шуберта, Шумана, Мендельсона, Штрауса и Вагнера.

«Немецкий романтизм в музыке и поэзии – одна из самых ярких вершин мировой культуры, и одно из интереснейших явлений музыкальной культуры девятнадцатого века, – рассказывает пианист Виктор Ямпольский. – Великая немецкая поэзия в сочетании с потрясающей музыкой композиторов-романтиков создают невероятные образы и отзываются глубочайшими эмоциями у слушателей».

Особенность программы концерта в том, что все сочинения, которые прозвучат, являются абсолютными шедеврами и крайне редко звучат на московской сцене. «Мы пригласили для этой программы наших друзей и партнеров, лучших исполнителей камерной музыки, – продолжает Виктор Ямпольский. – Вместе с нами на сцену выйдут: Назар Кожухарь – знаменитый скрипач, альтист, руководитель оркестра старинной музыки «Покет Симфони», солисты оркестра Большого Театра, выдающийся флейтист Николай Попов и потрясающий кларнетист Сергей Петров, один из лучших валторнистов России – Валерий Жаворонков».

Жемчужиной концерта станут редко звучащие в Москве вокальные сочинения Шуберта, Мендельсона, Штрауса и Вагнера в исполнении Натальи Савиновой, обладающей теплым, редким по красоте меццо-сопрано в ансамбле с валторной и в сопровождении других инструментов.

Начало концерта в 19:00.

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