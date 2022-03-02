Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» продолжит свою деятельность в новых условиях

1 марта Forbes Congress Russia собрал на одной площадке представителей некоммерческого сектора, бизнеса и государственных деятелей. На форуме благотворителей и меценатов руководители благотворительных организаций, а также предприниматели обсудили тенденции 2022 года для сектора НКО.

Директор благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан приняла участие в дискуссионной сессии «7 деяний милосердия (Библия) vs ESG, КСО, 17 ЦУР (ООН)» и оценила влияние внешних трендов на традиционную благотворительность.

«Мы все сейчас оказались в новых условиях. И в этих новых условиях нас может удержать от каких-то неправильных, резких, необдуманных поступков только нравственная основа и духовность, которая в нас есть. Она позволит нам сохранить человеческие лица, – сказала директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. – Фонд не менял свою деятельность в пандемию. Это была позиция Основателя фонда, Алишера Бурхановича Усманова, при том, что сам лично он внёс огромный вклад в борьбу с пандемией, это уже широко известный факт. Фонд же продолжал придерживаться своей миссии, это и есть традиционная благотворительность! Также и сейчас, в этот непростой период мы продолжаем реализовывать свои проекты и оказывать меценатскую поддержку. Ведь культура сохранилась до настоящего времени благодаря тому, что были меценаты, готовые вкладывать в эту сферу и развивать ее».

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