Благотворительный фонд памяти Преподобной Евфросинии Московской провёл в МБОУ «СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» открытый урок арт-терапии

При поддержке Благотворительного фонда памяти Преподобной Евфросинии Московской в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» прошёл открытый урок арт-терапии, в котором приняли участие дети от 7 до 15 лет. Урок прошёл с целью апробации методического пособия - альбома для раскрашивания анти-стресс «Имаджиграфия», предоставленного автором и партнёром фонда Леонидом Лединым.

Занятие провела педагог-психолог, инструктор по физической культуре, публицист, эксперт в сфере образования, соавтор методического пособия «Имаджиграфия», спикер научно-практических конференций Людмила Карпова. Ребята сами выбирали на свой вкус картинки и чем будут раскрашивать. Здесь учитывался самостоятельный выбор ребёнка. Основной задачей педагога состояла в том, чтобы помочь ученикам расслабиться, снять напряжение и отдохнуть после учебного дня.

В ходе урока под спокойную медитативную музыку ребята познакомились с новым в изобразительном искусстве направлении – арт-йога. Автор в своих работах использовал мелкие детали, необычные узоры, орнаменты, кружева и абстракции, всё это позволило юным участникам самостоятельно глубоко погрузиться в творчество, довериться своей интуиции, настроению и миру фантазии.

– Важно отметить, что во время раскрашивания ученики были очень сосредоточены на процессе. Общение с детьми создало чёткую картину, что занятия с раскрасками уменьшает уровень тревожности и благоприятно воздействует на психику школьника. Стоит заметить, что повторяющиеся и мелкие предметы на картинках способствуют погружению детей в некое релаксирующее состояние. Такой вид раскрасок помогает развитию мелкой моторики детей, раскрашивание мелких деталей улучшает интеллектуальные навыки, стимулирует участки мозга, которые отвечают за концентрацию внимания, появляется аккуратность. Так как ребёнку предоставлено право выбора цветов самостоятельно, опираясь только на свой вкус и настроение, можно говорить о том, что в процессе раскрашивания происходит и цветотерапия - это влиянии цветов на настроение и психику человека. Данный вид творчества помогает детям выплёскивать негативные эмоции и поднимать настроение. Таким образом можно сказать, что антистрессовые раскраски «Имаджиграфия» помогает проявить детям фантазию, творческие способности и снизить уровень стресса от учебной нагрузки, - отметила Людмила Карпова.

На занятии также присутсвовали социальный педагог Любовь Луконина и психолог, советник директора по воспитательной работе Екатерина Чинякова.

По окончанию урока все детские работы получили оценку специалистов.

– Данный метод рисования считается арт-терапевтическим, он снимает напряжение и доставляет удовольствие. Сегодня нам это было продемонстрировано наглядно. Многие ребята пришли на урок уставшими, а ушли в приподнятом настроении. Достаточно просто посмотреть на яркие, сочные цвета на рисунках, которые были созданы детской фантазией! Выбор цветовой гаммы, толщина линий, нажатие при закрашивании специалисту говорят о многом. Сейчас могу с точностью сказать, что в ходе раскрашивания ребятам удалось отодвинуть свои переживания на второй план получить положительные эмоции. В наше тревожное время подрастающему человеку непросто адаптироваться в социуме, а такого рода занятия помогают избавиться от стрессов, способствуют установлению внутреннего равновесия, повышают самооценку. Любая опора на этапе становления личности не бывает лишней, - рассказала Любовь Луконина.

– На сегодняшнем открытом занятии детям были предложены раскраски Леонида Ледина. Это не простые картинки, а поистине волшебные. Не так-то и легко их раскрасить, как на первый взгляд кажется, необходимо заранее представить сочетание цветов и выбрать наиболее гармоничное. Рука тоже не должна ничего испортить, не заходить за границы контуров, она должна быть послушной. А такая кропотливая работа требует большой сосредоточенности, глубокого погружения в себя. Собственно, именно в этом и состоит цель занятия – немножко отстраниться от того, что происходит вокруг и углубиться в себя. Вроде бы все «элементарно»! На самом деле раскрашивание картинок способствует огромной внутренней целительной работе и очень помогает собрать разные части себя, успокоиться, ощутить своё «Я» целым и здоровым. Более того, это занятие приносит радость! Творчество всегда лечит и вдохновляет. В этот момент ребята создают свою маленькую счастливую вселенную. Детство на самом деле довольно трудный период в жизни человека. И вопреки расхожим представлениям, оно далеко не всегда безоблачное и безмятежное. У кого-то из ребят дома или в школе могут быть неприятности, могут не складываться отношения с родителями, педагогами, сверстниками. И все это повод для мучительных переживаний. Если негатив долго носить в себе, это рано или поздно скажется и на здоровье и на характере растущего ребёнка. Так что сейчас мы помогаем детворе изжить все отрицательные эмоции и зарядиться положительными! И пусть родители возьмут этот инструмент себе на заметку. Мы очень довольны результатами этого открытого урока – сколько отличных узоров получилось, какими воодушевлёнными собственным успехом уходили мальчики и девочки. Им понравилось недолго побыть наедине с собой, в покое, без телефонов и гаджетов, и к тому же создать такую красоту, -дала оценку мероприятию Екатерина Чинякова.

– Благотворительный фонд памяти Преподобной Евфросинии Московской регулярно поддерживает мероприятия, связанные с развитием детского творчества, выявлением юных талантов, укреплением физического и психического здоровья, внедрением новых современных технологий и методик в образовательные процессы. Данный открытый урок состоялся благодаря совместной организационной работе фонда, Леонида Ледина и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» и показал неподдельный интерес детской аудитории к раскрашиванию раскрасок анти-стресс. Организаторами было принято решение провести еще ряд подобных занятий и других школах Москвы и Московской области.

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