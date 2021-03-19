Благотворительный проект Олега Роя номинирован на премию «Золотой медвежонок»

Книж­ная бла­го­тво­ри­тель­ная акция «1000 книг – 1000 улы­бок», кото­рая была орга­ни­зо­ва­на писа­те­лем Оле­гом Роем сов­мест­но с Ассо­ци­а­ци­ей онко­ло­ги­че­ских паци­ен­тов «Здрав­ствуй» была номи­ни­ро­ва­на на пре­стиж­ную пре­мию «Золо­той мед­ве­жо­нок» — глав­ную и пре­стиж­ную обще­на­ци­о­наль­ную награ­ду в сфе­ре това­ров и услуг для детей и семей с детьми.

Про­ект будет пред­став­лен в кате­го­рии бла­го­тво­ри­тель­ная дея­тель­ность. В этой же номи­на­ции про­хо­дит дру­гой бла­го­тво­ри­тель­ный про­ект, от ком­па­нии «Дет­ский мир». На вопрос жур­на­ли­стов о том, не страш­но ли кон­ку­ри­ро­вать с таким извест­ным сопер­ни­ком, Олег Рой чест­но ска­зал, что не толь­ко не боит­ся, но и счи­та­ет, что в дан­ных сфе­рах про­сто не может быть конкуренции.

«Мы не стре­мим­ся к побе­де, а стре­мим­ся к тому, что­бы в мире было как мож­но боль­ше доб­ро­го, хоро­ше­го, полез­но­го и свет­ло­го. Осо­бен­но для наших детей! Поэто­му и себе и сво­им кол­ле­гам из ком­па­нии «Дет­ский мир» я желаю одной побе­ды – побе­ды над вре­ме­нем, обсто­я­тель­ства­ми и любы­ми труд­но­стя­ми в нашем деле, что­бы мы мог­ли и даль­ше радо­вать дети­шек. А уж кто полу­чит награ­ду уже не столь важ­но! Ведь «Золо­той Мед­ве­жо­нок», как и мы, все­гда обе­и­ми лап­ка­ми за одно – за доб­ро!», — рас­ска­зал писатель.

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