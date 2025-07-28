Бодо Бородо выпустил трек «Бодо-рэпо-алфавит»

На лейбле Riki Music вышел новый сингл главного бородача ГК «Рики» — Бодо Бородо. В своем фирменном стиле Бодо превращает изучение алфавита в модный рэп с качающим битом и заразительными рифмами.

Трек «Бодо-рэпо-алфавит» является идейным продолжением сезона «БОкварь», в котором бородач на протяжении 60 серий рассказывает детям про буквы и учит складывать их в слова. Как и в мультсериале, горе-учитель не изменяет своей фирменной подаче: вместо долгих уроков — стильный саунд, вместо скуки — ритм и юмор. Слушатели могут не только подпевая выучить буквы, но и получить «печенье» за прилежность — именно так Бодо мотивирует малышей и их родителей.

Новый трек войдет в грядущий альбом Бодо Бородо, релиз которого намечен на осень 2025 года.