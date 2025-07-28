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Спортивная драма «Больше чем футбол» вышла в онлайн-кинотеатре PREMIER

editor
By editor
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больше-чем-футбол
Фото © PREMIER

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел фильм «Больше чем футбол» о спортивном подвиге, который совершают футболисты, потерявшие кредит доверия руководства и болельщиков. Премьера картины на платформе состоялась 25 июля.

По сюжету после очередной выходки буйных английских фанатов, сборную Англии дисквалифицируют с Кубка Европы. Ее место занимает сборная России, но радость от возможности участия в престижном международном турнире омрачается сложной задачей. После вылета команду уже успели расформировать, и у Федерации футбола остается всего две недели на создание нового коллектива. Руководство идет на риск и делает ставку на самого скандального тренера страны Сорокина, который не изменяет своему амплуа и решает собрать сборную из так называемых «сбитых летчиков» – игроков с сомнительной репутацией, проблемами в личной жизни и непростым характером.

Двое футболистов находятся под следствием из-за драки, один переживает громкий развод, а кто-то сидит в глубоком запасе из-за тяжелого характера. Однако Сорокин видит в них потенциал. Он также приглашает в сборную главную звезду Иванова, который соглашается по личным причинам. Его дочь тяжело болеет, но ей состояние напрямую зависит от результатов команды. Несмотря на то, что каждый из футболистов преследует собственные, часто эгоистичные, цели, в процессе процессе подготовки к турниру спортсмены объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки.

Режиссером картины выступил Виктор Демент, который снял фильм по собственному сценарию. Роли исполнили Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Марина Ворожищева, Алексей Гуськов, Люся Чеботина, Адель Гудаускас и другие.

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