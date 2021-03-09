Более 200 тысяч жителей Московской области придут на празднование Масленицы в дома культуры

В рамках празднования Масленицы в период с 8 по 14 марта 2021 года культурно-досуговыми учреждениями Московской области будут подготовлены различные праздничные мероприятия: театрализованные представления, фестивали, интерактивные развлекательные программы для детей и взрослых, мастер-классы, квесты, спортивные состязания, ярмарки, конкурсы, тематические игры и выставки прикладного творчества. Неизменным элементом станет приготовление блинов: их можно купить или приготовить на мастер – классах.
По-традиции завершатся гулянья сжиганием соломенного чучела, которое олицетворяет собой саму Масленицу. Предполагается, что празднование Масленицы соберет более 200 тысяч жителей Московской области и гостей региона.
В г.о. Мытищи в МБУК МДК «Яуза», гостей парка ждёт ярмарка развлечений, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах по созданию кукол и игрушек, в традиционных боях на бревне, принять участие в богатырских соревнованиях по подъёму гири.
В г.о. Раменский в Культурно-досуговом центре «Рыболовский» будет проведена развлекательная программа «Масленичные заигрыши» с тематическими играми, конкурсами, состязаниями, чаепитиеми блинами.
В Культурно-досуговом центре «Бронницы» будет организована серия онлайн-этноуроково народных масленичных приметах, а в г.о. Коломна в МБУ «ЦДиК «Черкизово» пройдет онлайн-фолкурок о традициях празднования Масленицы на Руси.
В Жуковском Дворце культуры запланирована концертная программа «Казаки в Жуковском» с участием Ансамбля народной песни «Жуковчанка», а в парке «Сказочный» подмосковного Красногорска состоится открытие Дома Масленицы.
В г.о. Одинцовский в Культурно-спортивном досуговом центре «Ершовское» пройдет интерактивная театрализованная программа с тематическими играми, скоморошьими забавами, выступлениями творческих коллективов, катанием на лошадях.
В г.о. Балашиха в Сельском доме культуры и досуга «Радуга» запланирована программа для всей семьи по приготовлению блинов, различных рецептов: на молоке, кефире, ажурные, царские, постные, сытные, гречневые, овсяные, а в ДЦ «Солнышко» будет организована квест-игра, а так же челлендж рисунков в социальных сетях.
Подробнее о мероприятиях в домах культуры можно ознакомиться на сайтах домов культуры.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.