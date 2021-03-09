Более 200 тысяч жителей Московской области придут на празднование Масленицы в дома культуры

В рам­ках празд­но­ва­ния Мас­ле­ни­цы в пери­од с 8 по 14 мар­та 2021 года куль­тур­но-досу­го­вы­ми учре­жде­ни­я­ми Мос­ков­ской обла­сти будут под­го­тов­ле­ны раз­лич­ные празд­нич­ные меро­при­я­тия: теат­ра­ли­зо­ван­ные пред­став­ле­ния, фести­ва­ли, интер­ак­тив­ные раз­вле­ка­тель­ные про­грам­мы для детей и взрос­лых, мастер-клас­сы, кве­сты, спор­тив­ные состя­за­ния, ярмар­ки, кон­кур­сы, тема­ти­че­ские игры и выстав­ки при­клад­но­го твор­че­ства. Неиз­мен­ным эле­мен­том ста­нет при­го­тов­ле­ние бли­нов: их мож­но купить или при­го­то­вить на мастер – классах.

По-тра­ди­ции завер­шат­ся гуля­нья сжи­га­ни­ем соло­мен­но­го чуче­ла, кото­рое оли­це­тво­ря­ет собой саму Мас­ле­ни­цу. Пред­по­ла­га­ет­ся, что празд­но­ва­ние Мас­ле­ни­цы собе­рет более 200 тысяч жите­лей Мос­ков­ской обла­сти и гостей региона.

В г.о. Мыти­щи в МБУК МДК «Яуза», гостей пар­ка ждёт ярмар­ка раз­вле­че­ний, где все жела­ю­щие смо­гут при­нять уча­стие в мастер-клас­сах по созда­нию кукол и игру­шек, в тра­ди­ци­он­ных боях на бревне, при­нять уча­стие в бога­тыр­ских сорев­но­ва­ни­ях по подъ­ёму гири.

В г.о. Рамен­ский в Куль­тур­но-досу­го­вом цен­тре «Рыбо­лов­ский» будет про­ве­де­на раз­вле­ка­тель­ная про­грам­ма «Мас­ле­нич­ные заиг­ры­ши» с тема­ти­че­ски­ми игра­ми, кон­кур­са­ми, состя­за­ни­я­ми, чае­пи­ти­е­ми блинами.

В Куль­тур­но-досу­го­вом цен­тре «Брон­ни­цы» будет орга­ни­зо­ва­на серия онлайн-этно­уро­ко­во народ­ных мас­ле­нич­ных при­ме­тах, а в г.о. Колом­на в МБУ «ЦДиК «Чер­ки­зо­во» прой­дет онлайн-фол­ку­рок о тра­ди­ци­ях празд­но­ва­ния Мас­ле­ни­цы на Руси.

В Жуков­ском Двор­це куль­ту­ры запла­ни­ро­ва­на кон­церт­ная про­грам­ма «Каза­ки в Жуков­ском» с уча­сти­ем Ансам­бля народ­ной пес­ни «Жуков­чан­ка», а в пар­ке «Ска­зоч­ный» под­мос­ков­но­го Крас­но­гор­ска состо­ит­ся откры­тие Дома Масленицы.

В г.о. Один­цов­ский в Куль­тур­но-спор­тив­ном досу­го­вом цен­тре «Ершов­ское» прой­дет интер­ак­тив­ная теат­ра­ли­зо­ван­ная про­грам­ма с тема­ти­че­ски­ми игра­ми, ско­мо­ро­шьи­ми заба­ва­ми, выступ­ле­ни­я­ми твор­че­ских кол­лек­ти­вов, ката­ни­ем на лошадях.

В г.о. Бала­ши­ха в Сель­ском доме куль­ту­ры и досу­га «Раду­га» запла­ни­ро­ва­на про­грам­ма для всей семьи по при­го­тов­ле­нию бли­нов, раз­лич­ных рецеп­тов: на моло­ке, кефи­ре, ажур­ные, цар­ские, пост­ные, сыт­ные, греч­не­вые, овся­ные, а в ДЦ «Сол­ныш­ко» будет орга­ни­зо­ва­на квест-игра, а так же чел­лендж рисун­ков в соци­аль­ных сетях.

Подроб­нее о меро­при­я­ти­ях в домах куль­ту­ры мож­но озна­ко­мить­ся на сай­тах домов культуры.

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