Более 300 тысяч человек – аудитория серии фотовыставок к 90-летию алюминиевой отрасли России

С серией фотовыставок, объединенных темой отмечаемого в этом году 90-летия алюминиевой отрасли России, ознакомилось более трехсот тысяч посетителей парков Центрального, Восточного и Северо-Восточного округов Москвы. Экспозицию, отражающую главные достижения отрасли в самых разных сферах промышленности, организована Алюминиевой Ассоциацией при поддержке Департамента культуры города Москвы и МОСГОРПАРКа.

Фотовыставка «Москва – алюминиевая» познакомила посетителей парка «Перовский» с алюминиевыми решениями, которые сегодня применяются в столице. Это и современные трамваи «Витязь-М» с алюминиевым интерьером, и скоростные поезда «Ласточка», и современные станции метро. И, конечно, на выставке была представлена тема рециклинга – алюминий известен как металл, который может перерабатываться бесконечно без потери свойств.

На фотографиях, представленных в парке «Сокольники», демонстрировались возможности применения алюминиевых сплавов в мостостроении. Фотовыставка «Между нами мосты» включала в себя историю и сегодняшний день строительства мостов из алюминиевых сплавов – от первого моста в Санкт-Петербурге, построенного в 1969 году, до современных мостов, которые с 2017 года возводились в Красноярске, Туле, Москве и Нижнем Новгороде.

Экспозиция «Страна металла», организованная в парках «Таганский» и «Ангарские пруды», была посвящена обширной географии присутствия предприятий алюминиевой отрасли. Ежедневно в самых разных регионах страны – в Красноярском крае, Москве, Новосибирской, Калужской, Ростовской и других областях – создается продукция высоких переделов, находящая применение в архитектуре и строительстве, машиностроении и энергетике, автопроме и судостроении. Организаторы выставки уделили внимание и инновационным разработкам научных центров в области алюминиевых сплавов, а также возможностям отечественной промышленности в производстве сверхсложных деталей с помощью технологии 3D-печати.

Фотовыставка «Страна металла» в парке «Лианозовский» будет открыта до конца ноября. Затем она переедет в этнографическую деревню Бибирево, где будет открыта для посетителей до самого Нового года.

В самом начале ноября открылась экспозиция «Алюминий в кабельной отрасли: от электролиза до готового кабеля», организованная Алюминиевой Ассоциацией и ГК «Москабельмет» на территории старейшего кабельного завода Москвы. Фотовыставка посвящена истории применения алюминиевых сплавов в кабельной промышленности и последним достижениям в энергетике, включая появление инновационных сплавов 8ххх серии, допущенных к эксплуатации при строительстве и реновации жилых зданий.

Помимо знакомства с фотовыставкой посетители смогут прикоснуться к истории завода, начавшейся еще в 1895 году, в период правления последнего императора России – Николая II. Экскурсантам продемонстрируют оборудование цехов и процесс изготовления алюминиевого кабеля. Обязательной частью программы посещения завода является также осмотр уникального робота отечественной разработки Aripix, способного загружать ежедневно загружать до 50 тонн алюминия в плавильную печь.

Ознакомиться с выставкой и работой предприятия ГК «Москабельмет» могут не только сотрудники и гости предприятия, но и участники тематической экскурсии, которая состоится 17 ноября.

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