Более 400 мероприятий пройдет в культурно-досуговых учреждениях Московской области во время школьных каникул

В дни каникул на следующей неделе в культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет более 400 мероприятий для школьников. Подготовлены спектакли, выставки по изобразительному и прикладному творчеству, мастер-классы, игровые программы для всей семьи, театрализованные представления, тематические концерты, творческие встречи с детскими композиторами и писателями, квизы и многое другое. Предполагается, что в мероприятиях примут участие свыше 70 тысяч человек.

Так, в ДК «Кучино» городского округа Балашиха 8 октября состоится показ музыкального спектакля «Раз, два – горе не беда» по пьесе Юлия Кима в рамках проекта «Пушкинская карта». А в Центре искусств и ремесел с 12 по 28 октября пройдет традиционная региональная выставка-конкурс «Чудесная нить», на которой представят работы, выполненные в технике макраме, валяния, вязанием крючком, спицами.

В ДК «Подмосковье» городского округа Красногорск 9 октября представят детский спектакль «Бременские музыканты», а 15 октября – постановку «Королевство кривых зеркал».

В ДК «Юбилейный» городского округа Воскресенск 13 октября пригласят в театральную гостиную «НеслуЧАЙные встречи» на программу для всей семьи.

14 октября в ДК «Октябрь» городского округа Дубна покажут кинофильм Андрея Кончаловского «Глянец». В этот же день в ЦКД «Марфино» городского округа Мытищи в рамках Года культурного наследия народов России пройдет мастер-класс, на котором желающие смогут научиться хохломской росписи. А в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск детская инклюзивная студия «Сны Алисы» Благотворительного фонда «Семейная помощь» представит инклюзивный музыкальный спектакль «Сны Алисы».

15 октября в городском округе Луховицы пройдет XIV Межрегиональный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок – дети», который соберет на одной сцене коллективы из Егорьевска, Коломны, Зарайска, Электрогорска, Ступино, Каширы, Раменского, Рязани и других городов. А в ЦДК имени М.И. Калинина городского округа Королёв представят детский мюзикл Московской областной филармонии «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром».

В КДЦ «Тимоново» городского округа Солнечногорск 16 октября состоится православный фестиваль «Свет Богородицы». В этом году он посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и празднику Покров Пресвятой Богородицы. На фестивале выступят коллективы храмов городского округа и учреждений культуры.

Более подробная информация о программах и времени их начала – на сайтах культурно-досуговых учреждений.

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