ЛитРес и White Rabbit представляют безалкогольный литературный коктейль к юбилею Марины Цветаевой

8 октября отмечается 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. В честь этой даты крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес и ресторан White Rabbit придумали безалкогольный литературный коктейль по мотивам любимого яблочного пирога поэтессы. Того самого, цветаевского, который часто готовили по осени у сестер Цветаевых дома. Попробовать напиток можно в ресторане White Rabbit до конца октября.

Марина Цветаева — русская поэтесса, переводчица, автор биографических эссе и критических статей по праву считается одной из ключевых фигур в мировой литературе XX века. Специально к 130-летию со дня ее рождения ЛитРес вместе с White Rabbit добавили в барную карту ресторана — безалкогольный коктейль, вдохновленный фирменным блюдом поэтессы — цветаевским яблочным пирогом. Согласно преданию, без этого угощения не обходилось ни одно осеннее застолье в семье Цветаевых. В состав безалкогольного напитка «Цветаевский яблочный пирог» вошли свежие яблоки, кордиал яблоко-ваниль и густая сливочная пена со вкусом выпечки. Авторы коктейля — бар-менеджеры White Rabbit Дмитрий Симончук и Кирилл Сенча.

Приятным дополнением к литературному коктейлю стала открытка со стихотворением Марины Цветаевой «Осень в Тарусе» и QR-кодом, отсканировав который можно получить в подарок книгу из подборки Владимира Мухина. Для нее шеф-повар ресторана White Rabbit собрал добрые, полезные и вдохновляющие произведения на любой вкус. Среди них: культовая сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», нон-фикшн бестселлер «Мегатренды. Как предсказывать грядущие тенденции и видеть то, что упускают другие» Рохита Бхаргава, захватывающий путеводитель «Старая Москва» Михаила Пыляева и другие книги.

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