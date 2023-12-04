«Художники Арбата» представили выставку реалистической живописи

Сообщество «Художники Арбата» совместно с музеем В. Высоцкого организовали выставку реалистической живописи 11-ти современных художников. В экспозиции представлены работы не только московских живописцев, но и картины художников Владимира и Нижнего-Новгорода. Слоганом выставки послужили слова Владимира Высоцкого: «Пусть былое уходит, пусть придёт что придёт». Эта выставка повод на мгновение остановиться.

Закаты и рассветы – самое романтичное время суток. Некоторые из них мы наполняем личным смыслом и долго храним в своей памяти. Рассвет дарит особые чувства. Только сейчас можно увидеть тишину и умиротворение. Тьма постепенно уходит и мир одевается в разноцветные краски. Вот он миг, когда происходит пробуждение. Мы в ожидании нового. Осознаем, что сегодня у нас есть еще одна попытка, еще один шанс. Начало дня – линия старта наших надежд, стремлений и переживаний. Нас волнует неизвестность скорого будущего.

«Не ясен свет, пока светило лишь набирает высоту!» – В. Высоцкий.

Будут препятствия и борьба, искушения, страхи, сомнения, ошибки, предательство, обиды, поражения и победы. Но все останется в прошлом.

У заката свои краски, состояния, своя поэзия. Точно подметил Владимир Высоцкий: «Утро вечера мудренее, но и в вечере что-то есть». Это пора, когда нужно посеять семена своего возрождения, время покоя, восстановления сил и энергии. Тут мы осмысляем прошлое и извлекаем уроки. Решения оставим до завтра.

Природа засыпает, ночь поглощает краски дня, а последние лучи солнца как бы напоминают: «Пусть былое уходит, уходит, уходит, пусть придёт что придёт», – В. Высоцкий.

Русский пейзаж всегда был душой нашего изобразительного искусства. Особое место он занимает и в творчестве замечательного актера и поэта Владимира Высоцкого.

Художник Станислав Брусилов. Слева – «У тихой воды», справа – «Гороховец», внизу справа – «В краю вдохновения»

Художник Владимир Рыженко. Вверху – «Октябрь догорает», справа внизу – «Лодки», слева внизу Роман Яшин – «Дождливый день на Оке»

Архипова Светлана. «Благодать тихого утра»