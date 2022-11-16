Большой сольный концерт Гузель Хасановой состоится в клубе «IZI»

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Гузель Хасанова – талантливый автор и исполнитель проникновенной поп-лирики приглашает всех на свой большой сольный концерт, который состоится 25 ноября в московском клубе «IZI».

Гузель исполнит такие хиты, как «Двое», «В пять утра», «Не плачь», «Танцуй», а также другие полюбившиеся песни.

В этот вечер зрителей ждёт сюрприз: премьеры сингла из нового альбома, который выйдет в конце ноября!

Приходите на концерт Гузель Хасановой 25 ноября в «IZI» и проживите с ней целую маленькую жизнь, наполненную яркой палитрой чувств.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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