Большой сольный концерт Zivert пройдет в Москве в 2022 году

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, станет исполнительным продюсером большого сольного шоу Zivert 15 апреля 2022 в Music Media Dome.

Специально для этого проекта будет разработана уникальная высокотехнологичная сценография, красочные декорации и спецэффекты, световое и звуковое шоу. Певица работает над большой музыкальной программой, в которой примут участие и другие артисты, записавшие треки с Zivert.

Пресейл билетов эксклюзивно доступен на МТС Live.

Осенью 2021 года обладательница «Золотого Граммофона» за хит «Credo» и десятка других престижных премий, Zivert выпустила второй студийный альбом «Vinyl #2», над которым работала 2 года. На пластинке — 12 треков, среди которых ставшие хитами «Многоточия» и «ЯТЛ» и абсолютно новые, личные и трогательные истории.

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